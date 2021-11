Ubisoft révèle qu’il prend déjà des mesures pour lier la blockchain et les NFT dans l’espace du jeu vidéo

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les dirigeants d’Ubisoft reconnaissent la valeur de la Blockchain et des NFT pour l’avenir de l’industrie et révèlent qu’ils ont déjà fait leurs premiers pas pour être un pionnier dans le domaine.

La société française qui a créé certaines des franchises de jeux vidéo les plus réussies aujourd’hui, Ubisoft, a l’intention de s’aventurer dans l’utilisation de la technologie Blockchain et des NFT dans certains titres.

Ubisoft veut percer dans l’espace Blockchain

Cela a été confirmé par le directeur financier d’Ubisoft, Frederick Duguet, qui a indiqué que ces nouvelles technologies pourraient faire beaucoup croître l’industrie du jeu vidéo, ils souhaitent donc jouer un rôle plus actif en les utilisant.

À cet égard, Duguet a commenté :

« La blockchain permettra plus de jeux de type Play to Earn, ce qui permettra aux utilisateurs de générer des bénéfices, d’avoir leur propre contenu, et nous pensons que cela fera beaucoup croître l’industrie… Nous avons travaillé avec de nombreuses petites entreprises qui opèrent dans l’espace Blockchain, et nous commençons à bien comprendre comment cela peut avoir un impact sur l’industrie, et nous voulons être l’un des acteurs clés ici. »

Faire ses premiers pas

Pour sa part, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a indiqué lors d’un rapport sur les résultats de l’entreprise que l’entreprise a déjà fait des mouvements pour atteindre ce qui précède.

«Ubisoft a récemment participé au dernier cycle de financement d’Animoca Brands, une entreprise qui s’est lancée dans l’espace de jeu Blockchain. Notre société explore cette technologie depuis son développement précoce, soutient et apprend de l’écosystème à travers des initiatives telles que le programme de démarrage Entrepreneurs Lab, et étant membre fondateur de la Blockchain Game Alliance », a déclaré Guillemot.

De plus, le dirigeant d’Ubisoft a ajouté :

« Cette exploration de grande envergure est liée à la recherche constante d’innovation d’Ubisoft, ainsi qu’à de nouvelles façons de responsabiliser les joueurs vraiment intéressés par ces écosystèmes. Cela donne également à l’entreprise la perspective de réfléchir aux meilleurs moyens de surmonter les limitations initiales de la Blockchain pour les jeux, en particulier en matière de durabilité et d’évolutivité. »

En plus des organisations et entreprises susmentionnées, Ubisoft collabore également avec Horizon Blockchain Games, une entreprise qui propose des jeux basés sur l’utilisation d’objets de collection numériques via des articles NFT.

Blockchain et jeux vidéo

L’annonce des dirigeants d’Ubisoft intervient un jour après que le PDG d’Electronic Arts (EA), Andrew Wilson, ait décrit les NFT comme un secteur à fort potentiel dans l’espace du jeu vidéo, les qualifiant de « partie importante de l’avenir de l’industrie ». .

Bien que plusieurs développeurs se soient prononcés favorablement à cet égard, il y a en revanche le cas de sociétés comme Steam, un distributeur de jeux PC, qui interdisait aux développeurs de publier tout jeu vidéo associé à la Blockchain et/ou aux objets de collection via la plateforme numérique. sous forme de TVN.

Pendant ce temps, les jeux Play to Earn basés sur Blockchain et les NFT continuent de gagner du terrain. C’est le cas d’Axie Infinity, qui compte une base d’utilisateurs croissante et l’un des écosystèmes les plus lucratifs de l’industrie.

Source : nœuds de confiance

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin



Image de Unsplash