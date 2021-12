Ubisoft s’en tenant aux NFT, cite des « principes »

Dans une interview avec Decrypt (merci Eurogamer), UbisoftLe directeur de la blockchain, Didier Genevois, a déclaré que l’entreprise poursuivrait ses plans NFT tout en restant fidèle à ses « principes », comme il le dit : « Cette expérience vise à comprendre comment la proposition de valeur de la décentralisation peut être reçue et adoptée par nos joueurs. Nous savons que c’est un changement majeur qui prendra du temps, mais nous resterons fidèles à nos trois principes. »

Les trois principes auxquels il fait référence sont « d’utiliser la technologie de manière responsable et de créer un environnement sûr » pour que les joueurs explorent la nouvelle frontière des NFT, « ne tirer parti que des blockchains de preuve de participation à haut rendement énergétique » et « se concentrer sur la valeur significative propositions pour les joueurs qui profitent à leur expérience de jeu ». On ne sait pas comment l’un de ces trois principes est mis en œuvre à l’heure actuelle.

La première incursion d’Ubisoft dans les NFT a été lancée sous le nom d’Ubisoft Quartz, une plate-forme NFT pour les jeux AAA ainsi que le premier jeu à les utiliser, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Malheureusement, il s’est avéré tout à fait impopulaire, même par rapport aux autres marchés NFT, ce qui n’augure rien de bon pour les efforts NFT de l’entreprise. Pourtant, il semble dédié à la poursuite, nous verrons donc comment cette initiative secoue.

Même pour une entreprise aussi grande qu’Ubisoft, elle a beaucoup à faire. Plus tôt cette année, l’entreprise a dû faire face à des accusations crédibles de sexisme et d’abus sur le lieu de travail auxquelles elle n’a pas encore répondu de manière satisfaisante. Et la pandémie n’a pas été clémente pour Ubisoft, car un grand exode de talents saigne l’entreprise à blanc. Pourtant, il semble content de continuer comme si de rien n’était.