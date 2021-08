Ubisoft Singapour fait l’objet d’une enquête pour discrimination au travail

in

Le studio en difficulté d’Ubisoft à Singapour est sous le feu du chien de garde local.

Ubisoft Singapour, le studio derrière Skull & Bones, souvent retardé, fait l’objet d’une enquête de la part du chien de garde du pays pour des pratiques d’emploi équitables concernant les plaintes pour discrimination et harcèlement sexuel.

Le Straits Times rapporte que l’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables et progressistes (Tafep) a reçu des plaintes anonymes de la part du personnel concernant le harcèlement sexuel et l’inconduite au travail, faisant référence aux récents reportages des médias sur le sujet.

En enquêtant sur le développement de Skull & Bones, un rapport de Kotaku d’il y a un mois dépeint une image sombre du studio, avec des rapports de leadership incompétent et d’abus des travailleurs.

Selon The Straits Times, les entreprises faisant l’objet d’une enquête seront invitées à mener une enquête interne sur les allégations et à interroger des témoins et des victimes. Tafep les obligera également à mettre en œuvre de nouvelles politiques pour empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.

S’il s’avère qu’Ubisoft Singapour enfreint le cadre de considération équitable du ministère de la Main-d’œuvre, cela pourrait empêcher le studio de créer des laissez-passer de travail pour les étrangers ou de renouveler ceux qui existent déjà.

Bien que la grande crise d’Ubisoft ait eu lieu principalement l’année dernière, entraînant l’éviction d’un certain nombre de cadres et de dirigeants de premier plan, de nombreux travailleurs pensent que l’entreprise n’en a pas fait assez.