Ubisoft Studio fait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel et rapports de discrimination sur le lieu de travail

L’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables et progressistes (TAFEP), l’organisme national de surveillance du lieu de travail de Singapour, a lancé une enquête sur le studio local d’Ubisoft à la suite d’allégations de harcèlement sexuel et de discrimination sur le lieu de travail.

Comme le rapporte le Straits Times, le TAFEP a commencé à recevoir ses propres rapports anonymes à la fin du mois dernier après la révélation que la culture de bureau du studio était si mauvaise que :

« Ubisoft Singapour a toujours été assez connu [internally] être l’un des pires studios d’Ubisoft en termes de culture », a déclaré un ancien développeur chez l’éditeur d’Assassin’s Creed et Far Cry. « Les gens visitaient [from other studios] et dites : ” Qu’est-ce qui ne va pas ici ? “

Le TAFEP exhorte désormais « toute personne ayant connaissance d’un comportement criminel tel que le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles à signaler immédiatement de tels incidents à la police ». En tant que chien de garde national, l’organisation a le pouvoir de forcer Ubisoft Singapour à modifier ses politiques sur le lieu de travail, et “les employeurs peuvent être chargés de mener une enquête par le biais d’entretiens avec les parties concernées et les témoins, et d’examiner les preuves documentées”.

Le rapport du Straits Times indique également que les résultats de l’enquête peuvent être traités de deux manières. Dans les cas où « l’inconduite sexuelle implique des infractions pénales telles que des agressions sexuelles », la police sera impliquée, tandis que sur les questions de discrimination sur le lieu de travail, le ministère de la Main-d’œuvre de Singapour peut prendre des mesures punitives telles que le blocage de la capacité d’Ubisoft à demander (ou renouveler) ses permis de travail pour personnel étranger pour une période de 12 à 24 mois (ce qui impacterait 60 % des « rôles d’expert et d’expert senior » du studio).

L’enquête fait suite à des informations selon lesquelles la culture d’entreprise d’Ubisoft Montréal, Toronto, Québec, Montpellier et le siège social de Paris se sont également révélées en proie au harcèlement.

