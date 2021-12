Ubisoft travaille sur un remake de Splinter Cell

La maison d’édition française Ubisoft développe un remake de sa franchise furtive Splinter Cell.

Dans un article de blog sur son site, la société a déclaré que son studio de Toronto dirigerait les travaux sur le projet, qui est construit sur le moteur Snowdrop.

« Le Splinter Cell original a beaucoup de choses incroyables et révolutionnaires au moment de sa sortie, il y a 19 ans », a déclaré le producteur Matt West.

« Le public des joueurs a maintenant un palais encore plus raffiné. Donc, je pense qu’il doit s’agir d’un remake plutôt que d’un remaster. Bien que nous soyons encore aux tout premiers stades de développement, ce que nous essayons de faire est de s’assurer que l’esprit des premiers jeux reste intact, de toutes les manières qui ont donné son identité aux premiers Splinter Cell. Ainsi, au fur et à mesure que nous le construisons à partir de zéro, nous allons le mettre à jour visuellement, ainsi que certains des éléments de conception pour correspondre au confort et aux attentes des joueurs, et nous allons le garder linéaire comme les jeux originaux, pas en faire un monde ouvert.Comment nous assurer que les nouveaux fans sont capables de prendre la manette et de plonger directement dans , et tomber amoureux du jeu et du monde dès le départ ? »

Le mot que la franchise Splinter Cell faisait un retour fait le tour depuis un certain temps maintenant. En 2018, Ubisoft a déclaré qu’il souhaitait ramener la série furtive. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles l’IP arriverait sur Netflix sous la forme d’une émission télévisée animée.

La dernière entrée dans la franchise Splinter Cell était la liste noire de 2013.

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un pigiste qui a travaillé avec divers clients, dont Ubisoft.

