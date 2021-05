Ubisoft utilisera le sceau «Originals» dans ses propres créations | Jeux

Désormais, Ubisoft fera la distinction entre ses propres jeux et les titres développés par d’autres studios qu’ils éditent.

Ubisoft est l’un des grands noms de l’industrie du jeu vidéo, grâce à des sagas réputées telles que Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs ou Rainbow Six. Malgré sa taille et son importance dans le secteur, la firme française ne publie pas de jeux d’autres studios (du moins, jusqu’à présent), mais ils ont annoncé un changement majeur pour l’avenir de leurs propres studios de développement.

Désormais, tous les jeux développés en interne porteront le label “ Ubisoft Originals ”, tout comme le font d’autres entreprises comme Netflix ou Amazon. Et pas seulement les jeux vidéo, mais aussi d’autres produits tels que, par exemple, Prochain film basé sur The Division, qui sera réalisé par Rawson Marshall et mettra en vedette de grands noms comme Jake Gyllenhaal ou Jessica Chastain.

La marque Originaux Ubisoft Il accompagnera tous les jeux développés par les studios internes d’Ubisoft, tels que le prochain Far Cry 6 ou Rainbow Six Quarantine, ainsi que le prochain opus d’Assassin’s Creed. Ce mouvement suggère également que la firme française va commencer à publier des jeux développés par des studios externes, comme cela avait été le cas avec les éditions PC de certains jeux.

Le premier match confirmé pour Originaux Ubisoft Ce sera The Division: Heartlands, annoncé comme un jeu gratuit pour PC et consoles (et une version mobile arrivera également). L’intention d’Ubisoft est de créer une identité de marque pour vos propres projets, quelque chose de similaire à ce qu’Electronic Arts a fait avec des titres à petit budget, tels que Knockout City.

À la suite de cette décision, un représentant d’Ubisoft s’est vu demander si cette nouvelle marque signifierait des changements plus importants au sein de l’entreprise. Ils ont seulement répondu à ce qui suit: ” Ubisoft Originals est attaché à tous les jeux Ubisoft créés en interne par nos talentueux développeurs. ”

Tout semble indiquer que le label Ubisoft Originals sera un moyen de distinguer produits développés en interne à partir de ceux impliquant un partenariat externe. On se souvient que Massive, créateurs de The Division, développe un nouveau jeu Star Wars en collaboration avec Lucasfilm Games.

