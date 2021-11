Image : Ubisoft

La semaine dernière, Ubisoft a donné sa présentation des résultats du deuxième trimestre pour les investisseurs décrivant ses fortunes jusqu’à présent cet exercice (pas mal) et a détaillé ses perspectives pour le reste de 2021 et l’avenir.

Tel que rapporté par IGN, le géant du jeu cherche à explorer le potentiel du jeu blockchain de manière significative avec de futurs projets. La société a déjà investi dans d’autres sociétés créant des jeux utilisant la blockchain pour fournir la propriété numérique d’objets et d’espaces, et le PDG Yves Guillemot et le directeur financier Frédérick Duguet ont tous deux discuté du sujet controversé lors de la conférence téléphonique des investisseurs.

Plus précisément, Duguet a décrit comment l’utilisation des NFT et de la blockchain « permettra plus de jeu pour gagner qui permettra à plus de joueurs de gagner réellement du contenu, de posséder du contenu, et nous pensons que cela va beaucoup développer l’industrie ». Bien que ce commentaire semble relativement vague et sans engagement, il a poursuivi en disant à quel point les ambitions d’Ubisoft sont d’être au sommet de l’arbre lorsqu’il s’agit de ce domaine en croissance de l’industrie :

Nous avons travaillé avec de nombreuses petites entreprises sur la blockchain et nous commençons à avoir un bon savoir-faire sur la façon dont cela peut avoir un impact sur l’industrie, et nous voulons être l’un des acteurs clés ici.

Ubisoft est un investisseur dans Animoca Brands, une société de jeux blockchain qui a récemment bénéficié d’une levée de fonds qui a rapporté 65 millions de dollars. Animoca a déjà eu un succès significatif sur le marché NFT avec des projets tels que The Sandbox, décrit comme « une plate-forme communautaire où les créateurs peuvent monétiser les ACTIFS voxels et les expériences de jeu sur la blockchain » qui compte Snoop Dogg, Richie Hawtin et Atari (bien sûr ) en tant que partenaires.

Vous ne savez pas exactement ce qu’est un NFT et en quoi cela a-t-il un sens ? Voici comment nous avons précédemment décrit les jetons non fongibles lorsque Sega a annoncé qu’il commencerait à vendre des NFT plus tôt dans l’année :

Essentiellement, un NFT est une version unique d’un actif numérique. Ainsi, par exemple, une œuvre d’art numérique (que vous pourriez généralement partager à l’infini) peut être « tokenisée » afin de la rendre unique. Le jeton agit comme une sorte de certificat qui ne peut pas être copié, ce qui signifie que vous pourriez éventuellement vendre votre actif NFT à une date ultérieure, avec cette authenticité.

L’impact environnemental très rapporté a rendu le sujet controversé, mais avec de l’argent à gagner dans le domaine en pleine croissance, il n’est pas surprenant qu’Ubisoft veuille enquêter. L’entreprise n’est pas étrangère à s’impliquer tôt dans les nouvelles technologies et idées, bien qu’il soit discutable qu’elles prennent le train en marche un peu tard en ce qui concerne la blockchain.

Là encore, il y a encore de vastes pans du public des joueurs qui n’ont pas tout à fait compris le concept, alors peut-être qu’Ubisoft n’a pas encore raté le bateau blockchain éructant NFT.