Ubisoft vise les jeux blockchain pour «permettre plus d’opportunités de jouer pour gagner»

Juste au moment où vous pensiez que l’éditeur s’apprêtait à regagner le sentiment des joueurs, Ubisoft a révélé un peu ses plans futurs pour commencer à créer des jeux autour des technologies blockchain comme la crypto-monnaie et les NFT.

Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, Ubisoft a annoncé qu’il était à la fois un membre fondateur de la Blockchain Game Alliance et qu’il avait aidé à financer le développeur axé sur la blockchain, Animoca Brands, une entreprise qui se dit « le leader mondial des jeux de marque blockchain ».

Selon IGN, les projets actuels d’Animoca incluent Revv Motorsport, Revv Racing et Formula E: High Voltage (pas encore publié), qui utilisent tous le jeton REVV qui permet aux joueurs d’acheter des objets dans le jeu, qu’ils peuvent posséder en tant que NFT. Ceux-ci existent aux côtés d’un jeu de bac à sable plus ouvert, appelé de manière inventive The Sandbox, dans lequel vous pouvez acheter et « posséder » des NFT appelés « Sand ».

Le directeur financier d’Ubisoft, Frederick Duguet, a qualifié la technologie blockchain de « révolution ». La société le poursuivra davantage à l’avenir et, par conséquent, même les jeux les plus courants de l’éditeur (pensez aux titres Assassin’s Creed et Tom Clancy) pourraient voir une sorte d’intégration de la technologie blockchain à un moment donné.

« [Blockchain] permettra plus de jouer pour gagner qui permettra à plus de joueurs de gagner du contenu, de posséder du contenu, et nous pensons que cela va beaucoup développer l’industrie », a déclaré Duguet lors de l’appel. « Nous avons travaillé avec de nombreux les petites entreprises passent à la blockchain et nous commençons à avoir un bon savoir-faire sur la façon dont cela peut avoir un impact sur l’industrie, et nous voulons être l’un des acteurs clés ici. »

Vous avez toujours voulu payer pour un skin avec crypto-monnaie, pour une raison quelconque ? Eh bien, vous pourrez bientôt le faire !

Bien sûr, les NFT et la cryptographie sont généralement largement tournés en dérision pour leur impact environnemental, ce que Duguet a essayé de traiter lors de l’appel des résultats. Il a mentionné qu’Ubisoft essaierait de se renseigner sur « l’impact sur les environnements » de ces technologies. Mais lorsqu’il y a un profit en jeu, nous sommes sûrs que l’éditeur continuera à trouver des moyens de minimiser la menace que la technologie blockchain fait peser sur le monde dans son ensemble.

Jetez un œil au site Amimoca Brands si vous souhaitez avoir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la future IP basée sur la blockchain Ubisoft.

Plus tôt cette année, l’éditeur a répondu à un rapport accablant sur les changements apportés à la suite des allégations de gestion toxique de l’année dernière. Cette réponse fait suite à une série d’allégations d’inconduite sexuelle, qui a commencé avec le directeur d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, est devenue une sorte de mouvement moi aussi qui a accusé plusieurs cadres et managers de discrimination systématique, d’abus et d’années d’inconduite sexuelle.

Se lancer dans la technologie blockchain fera-t-il d’Ubisoft un lieu de travail plus diversifié et plus accueillant ? Probablement pas.