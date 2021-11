Ubisoft vous donne les trois Chroniques d’Assassin’s Creed et voici comment vous devez les racheter | Jeux

Le cadeau est uniquement pour PC, donc si vous avez un ordinateur à portée de main et que vous aimez jouer, c’est le moment idéal pour télécharger le client Ubisoft et échanger un cadeau pour le 35e anniversaire de l’entreprise.

S’il existe une saga célèbre dans le monde des jeux vidéo, c’est bien Assassin’s Creed, un classique venu il y a plus d’une décennie et qui nous a fait voyager d’aventure en aventure à travers toutes les périodes importantes de l’histoire.

De la Renaissance aux origines de la saga, à l’Égypte ancienne ou à l’invasion viking de l’Angleterre dans les tranches les plus modernes. Le lieu et l’époque ont presque toujours été à la hauteur, et pour cette raison ils ont acquis le prestige qu’il a actuellement.

Fait intéressant, et quelque chose dont peu de joueurs sont conscients, Ubisoft a décidé il y a quelques années de lcommencer des aventures dans l’univers d’Assassin’s Creed mais avec un style différent : ils sont en 2,5 dimensions, ils sont linéaires et ne suivent pas l’esthétique classique du jeu canon.

Mais ils sont toujours amusants à faire rage et élargir les frontières de la saga par des lieux jusqu’alors inconnus pour la confrérie : Chine, Russie et Inde.

Ces titres de plate-forme Ils en valent la peine à la fois pour les joueurs fidèles aux aventures classiques et pour ceux qui n’ont jamais joué à Assassin’s Creed, car ils constituent une expérience différente et intéressante en soi.

Et maintenant, sans plus tarder, Nous vous enseignons comment échanger ces trois jeux de la manière la plus simple et la plus officielle qui soit: Entrez ce lien, cliquez sur la plateforme PC Ubisoft Connect et, enfin, entrez votre compte Ubisoft.

Une fois les trois jeux terminés, ils apparaîtront dans le client Ubisoft, dans votre bibliothèque, ils seront donc prêts à être joués. Si vous ne savez pas à quoi jouer cette semaine, n’hésitez pas à les racheter, vous n’avez que jusqu’au 12 novembre pour le faire.. Courez, ce sont des jeux gratuits.