Ubovic se défend contre les accusations de Víctor Gutiérrez

23/04/2021

À 23:48 CEST

Le différend entre le joueur d’Astralpool CN Sabadell, Nemanja ubovic et celle du CN Terrasa, Victor Gutirerez, est loin d’être terminée. Après l’accusation de Gutiérrez d’insultes homophobes lors du match entre les deux équipes de samedi 17 avril, le Serbe se défend désormais par l’intermédiaire de son avocat, Ivana Herak.

“Les accusations de Victor Gutierrez ils ont absolument tort, car Ubovic n’a jamais voulu l’insulter à cause de son orientation sexuelle. C’était un malentendu qui s’est produit pendant le match, quand après plusieurs provocations reçues, Ubovic a répondu “, at-il expliqué Herak sur le média balkanique «Sportsklub».

L’avocat explique également une version différente de ce qui s’est passé à la fin de la réunion. “A la fin du match, Gutiérrez a continué à provoquer Ubovic et l’a même traité d’immigré de manière péjorative”, a-t-il assuré aux médias précités.

Herak il est même allé plus loin, accusant Gutiérrez comportement inapproprié. “Gutiérrez vit des tabloïds à travers ses réseaux sociaux, qu’ils soient vrais ou en dehors du contexte réel. Nous avons également des sources du monde du sport qui jouent de manière très agressive et qui ont causé des blessures aux joueurs”, a-t-il déclaré.

Pour le moment, et alors que l’enquête est ouverte par le Comité de Compétition de la Fédération Royale Espagnole de Natation, Ubovic a été écarté de l’équipe. Une décision qui, selon la collégiale, a été prise d’un commun accord entre le joueur et le club.

Les événements se sont produits la semaine dernière, lorsque Gutiérrez Il a dénoncé à travers ses réseaux sociaux que Ubovic Il l’a appelé «pédé» deux fois, une fois pendant le match et une fois hors de l’eau.

“Il m’a traité de pédé pendant le match et quand il a fini, je n’ai pas voulu lui serrer la main et il m’a encore traité de pédé”, a-t-il expliqué dans une vidéo Instagram, dans laquelle il fondit en larmes en racontant. “Ce sont des larmes de rage, d’impuissance, que je sais qu’il ne se passera absolument rien, que le sport est comme ça.” Gutiérrez, sorti du placard en 2016 et militant depuis lors, a appelé à mettre fin à de telles attitudes.