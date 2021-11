UBS choisit l’ancien président de Morgan Stanley Kelleher comme président

Colm Kelleher.

Pete Marovitch | Bloomberg | .

UBS a nommé samedi l’ancien président de Morgan Stanley, Colm Kelleher, comme son choix surprise pour succéder à Axel Weber à la présidence du plus grand gestionnaire de fortune au monde à la fin de son mandat en avril.

Kelleher, un Irlandais du comté de Cork, a pris sa retraite de son poste chez Morgan Stanley en 2019 après trois décennies à la banque d’investissement américaine, notamment en tant que directeur financier pendant la crise financière mondiale, mais est resté en tant que conseiller spécial.

UBS a souhaité embaucher un président expérimenté dans la banque d’investissement pour travailler en étroite collaboration avec l’ancien patron d’ING, Ralph Hamers, devenu directeur général de la plus grande banque de Suisse l’année dernière et s’est engagé à améliorer ses services numériques après une carrière principalement axée sur la banque de détail.

« UBS est ravie de proposer un membre du conseil d’administration et futur président qui a une connaissance approfondie du paysage bancaire mondial », a déclaré Weber dans un communiqué. « Ses plus de 30 ans d’expérience en leadership dans le secteur bancaire et ses excellentes relations à travers le monde font de Colm un candidat idéal pour UBS. »

La banque avait pour objectif de choisir un nouveau président d’ici la fin de l’année et les actionnaires doivent maintenant approuver la nomination de Kelleher lors de leur assemblée annuelle du 6 avril.

Pendant la crise financière, Kelleher a considérablement réduit le bilan de Morgan Stanley et l’a converti en une société holding bancaire traditionnelle afin qu’elle puisse accéder au financement de la Réserve fédérale américaine et négocier un investissement de 9 milliards de dollars auprès de la banque japonaise Mitsubishi UFJ Financial Group.

UBS a également annoncé qu’elle nommerait Lukas Gaehwiler pour l’élection à son conseil d’administration en tant que vice-président.

Des étrangers dans

Les sélections de Kelleher et Gaehwiler interviennent alors que plusieurs des plus grandes banques européennes choisissent des étrangers d’autres pays pour prendre la barre.

Le rival de la ville, le Credit Suisse, a nommé l’ancien patron portugais de la Lloyds Bank, Antonio Horta-Osorio, en tant que président cette année pour le diriger vers une refonte après une série de scandales qui lui ont coûté des milliards de dollars.

La Deutsche Bank, quant à elle, a annoncé vendredi qu’elle nommerait l’homme d’affaires néerlandais Alexander Wynaendts comme prochain président de son conseil de surveillance après une décennie mouvementée pour le plus grand prêteur d’Allemagne.

Les nominations ont été des étapes surprenantes pour certaines banques dont l’identité et le leadership ont été étroitement associés à leur pays d’origine. UBS a cependant pris une telle décision en 2012 avec la sélection de Weber, qui est originaire d’Allemagne et a précédemment été président de la banque centrale du pays.

Trois sources ont déclaré à . cette semaine que le conseil d’administration d’UBS avait inclus l’ancien PDG d’UniCredit, Jean-Pierre Mustier, dans une liste restreinte de candidats possibles.

Une source proche de Mustier, cependant, a déclaré que le Français de 60 ans n’avait pas l’intention dans l’immédiat de quitter le véhicule d’acquisition à usage spécial Pegasus Europe qu’il a créé et dans lequel il a investi après avoir quitté UniCredit il y a un an.

S’il est confirmé, Kelleher prendra les rênes d’une banque suisse aux comptes sains.

En octobre, UBS a affiché son bénéfice trimestriel le plus élevé au cours des 11 dernières années, les transactions des ultra-riches du monde alimentant une augmentation de 23% des revenus de commissions.

Avec l’ajout de Gaehwiler au conseil d’administration, UBS redonnera également son deuxième rôle non exécutif le plus élevé à un ressortissant suisse, succédant à Jeremy Anderson qui restera au conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant.

Gaehwiler, actuellement président de l’entité suisse de la banque – UBS Switzerland AG – serait chargé de représenter UBS dans les associations les plus importantes du pays, les organisations du secteur financier et dans les interactions politiques, a déclaré la banque