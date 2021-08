UBS Wealth s’attend à ce que le S&P 500 atteigne 5 000 d’ici 2022 ; croissance, l’inflation pourrait rester au-dessus des normes historiques

Jusqu’à présent, la consommation aux États-Unis a été poussée à la hausse par les économies excédentaires que les consommateurs ont accumulées en 2020 et qu’elles dépensent depuis la réouverture. (Photo : REUTERS)

L’indice boursier S&P 500 de Wall Street se situe actuellement à son plus haut historique de 4 479, gagnant déjà plus de 21% cette année. Cependant, le rallye n’est peut-être pas terminé car les analystes d’UBS Wealth Management s’attendent à ce que l’indice grimpe à 5 000 d’ici la fin de l’année prochaine, gagnant encore 12% par rapport aux niveaux actuels. “Notre lecture est que la croissance restera forte pendant au moins les quatre prochains trimestres”, a déclaré Mark Haefele, Global Chief Investment Officer, UBS Wealth Management. Pendant ce temps, la société de courtage mondiale a réitéré son objectif Nifty 50 de 15 500 en juin de cette année, voyant un petit inconvénient à l’objectif. Après la peur provoquée par le covid en mars 2020, le S&P 500 a presque doublé, bondissant de 94% à ce jour.

“Nous prévoyons désormais une croissance de 45% des bénéfices du S&P 500 en 2021 et pensons que les prévisions du consensus pour 2022 devraient être révisées à la hausse de près de 10%. Comme cette trajectoire de bénéfices est confirmée, nous nous attendons à ce que le S&P 500 puisse atteindre 5 000 d’ici la fin de 2022 », a déclaré Mark Haefele. Le directeur des investissements a en outre ajouté qu’il s’attend à ce que les taux de croissance et d’inflation restent bien au-dessus des normes historiques au cours des six à 12 prochains mois, ce qui devrait continuer à alimenter une croissance robuste des bénéfices des entreprises.

Jusqu’à présent, la consommation aux États-Unis a été poussée à la hausse par les économies excédentaires que les consommateurs ont accumulées en 2020 et qu’elles dépensent depuis la réouverture. La même chose a commencé à s’estomper maintenant. Cependant, les analystes d’UBS estiment que la hausse des chiffres de l’emploi va désormais soutenir les dépenses de consommation. Le mois précédent, la masse salariale non agricole était supérieure aux attentes avec 943 000 nouveaux emplois. La masse salariale, selon UBS, est inférieure aux niveaux d’avant la pandémie et pourrait encore augmenter.

De plus, alors que la fabrication bat son plein et que les stocks au niveau des fabricants sont supérieurs à la moyenne d’avant la pandémie, il n’en va pas de même pour les stocks de détail. “Cela suggère que le besoin de réapprovisionnement des détaillants sera une source de croissance économique réelle au cours des prochains trimestres”, a déclaré UBS. « La composante des stocks des clients de l’indice ISM manufacturier est actuellement à un niveau record de 25. Historiquement, lorsque cette mesure était inférieure à 39, l’indice ISM principal est resté au-dessus de 54 pendant plus d’un an, ce qui indique un fort sentiment d’entreprise et une croissance réelle. », ont-ils ajouté.

Pour l’année en cours, UBS Wealth Management a augmenté son objectif pour le S&P 500 pour 2021 à 4 600 contre 4 500 plus tôt, selon MarketWatch. Cette hausse s’appuie sur une solide croissance des bénéfices économiques et des entreprises, en union avec une Fed américaine toujours accommodante.

Pendant ce temps, en Inde, les indices de référence ont récemment atteint de nouveaux sommets historiques et oscillent autour des sommets records. Le Nifty 50 est au-dessus de 16 600 et se rapproche du sommet historique de 16 701. Dans le scénario de base, UBS avait fixé le Nifty 50 à 15 500 tandis que le scénario baissier s’attend à ce que l’indice tombe à 13 100 niveaux. D’autre part, le scénario haussier donné par les analystes d’UBS voit le Nifty 50 à 16 700.

