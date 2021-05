UCAM B gagne 0-2 au Cartagena FC UCAM à Ciudad Deportiva Deportiva “Gómez Meseguer”

16/05/2021 à 15:49 CEST

L’équipe de Sergio Aracil gauche a gagné 0-2 à Carthagène UCAM le dernier jour de la deuxième phase de la troisième division. le Carthagène FC UCAM Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Les Garres. Du côté des visiteurs, le UCAM B a remporté à domicile 4-1 son dernier match de la compétition contre Mazarron FC. Avec ce résultat, l’équipe de Carthagène est deuxième à la fin du match, tandis que le UCAM est troisième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe de Sangonereño, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Benoît à la 21e minute. UCAM B, qui s’est distancé grâce à un double autant de Benoît à la 23e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 0-2.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Carthagène UCAM ils sont entrés du banc Solera, Morata, Morales, Martinez Oui Ameer kinani remplacer Valero, Moscoso, Ramon, Mariano Oui Miguel Ballesta, tandis que les changements par le UCAM Ils étaient Ferny, Karim Chaban, Nasta, Andugar Oui Châtain, qui est entré par Highlander, Adrian, Garcia, Pau Perez Oui Ramon.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont quatre au Carthagène UCAM (Moscoso, Valero, José Isidoro Oui Martinez) et un à UCAM (Highlander).

Avec ce résultat, le Carthagène UCAM il obtient 40 points et le UCAM il monte à 38 points.

Fiche techniqueCarthagène FC UCAM:Bastida, Juanfran, Antonio Olmos, Valero (Solera, min.46), Julio, Rachiq, Mariano (Martinez, min.68), Moscoso (Morata, min.46), Jose Isidoro, Ramon (Morales, min.68) et Miguel Ballesta (Ameer Kinani, min 81)UCAM B:Rodri, Ramon (Moreno, min.77), Gabri, Oscar Lizon, Juampe, Serrano (Ferny, min.46), Mario Tomé, Adrian (Karim Chaban, min.70), Garcia (Nasta, min.70), Pau Pérez (Andugar, min.77) et BenitoStade:Ville sportive “Gómez Meseguer”Buts:Benito (0-1, min.21) et Benito (0-2, min.23)