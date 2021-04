UCAM Murcia bat Movistar Estudiantes (75-85)

04/04/2021 à 14:52 CEST

le UCAM Murcie a réussi à gagner contre Étudiants Movistar loin 75-85 lors de la vingt-neuvième journée de la Ligue ACB. Les habitants viennent de remporter la victoire à domicile contre le MoraBanc Andorre 97-85, tandis que les visiteurs ont subi une perte à la maison avec le Panier RETAbet Bilbao par 82-90. Avec ce résultat, le UCAM Murcie est à la treizième place et cumule jusqu’à présent 10 victoires en 27 matchs joués, tandis que le Étudiants Movistar il reste en quatorzième position avec neuf victoires en 28 matchs disputés.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des sections locales, elles sont venues gagner par huit points (9-17) et ont terminé avec un résultat de 18-25. Après cela, au deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a pris ses distances dans la lumière et est venue s’imposer par 12 points (32-44) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 15-20. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 33 à 45 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’UCAM Murcia s’est à nouveau distancé sur le tableau de bord, atteignant une différence de 16 points (41-57) et a conclu avec un résultat partiel de 23-24 (56-69). Enfin, au cours du dernier quart, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau dans l’électronique, a réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du quart, même s’il était insuffisant pour remporter la victoire du match et le quart s’est terminé par un résultat partiel de 19-16, terminant ainsi le match avec un résultat final de 75-85 en faveur de la UCAM Murcie.

Une grande partie de la victoire de la UCAM Murcie a été cimenté à partir de 19 points, trois passes et trois rebonds de Jordan Davis et les 17 points, une passe et un rebond de Isaiah Taylor. Les 16 points, cinq passes et six rebonds de Aleksa Avramovic et les 10 points et sept rebonds de Alec Brown n’étaient pas suffisants pour le Étudiants Movistar A remporté le match.

Au prochain tour de la Ligue ACB, le Étudiants Movistar jouera contre lui Lenovo Tenerife dans le Pavillon insulaire Santiago Martin, Pendant ce temps, il UCAM Murcie fera face au TD Systems Baskonia dans le Palais des sports de Murcie.