UCAM Murcia bat Valence Basket 86-91

Les UCAM Murcie battre le Panier de Valence à l’extérieur 86-91 lors de la troisième journée de la Ligue ACB. La veille, les joueurs du Valencia Basket ont remporté la victoire à domicile contre les BAXI Manresa par 69-89. De leur côté, ceux de l’UCAM Murcia se sont également inclinés à domicile Coosur Real Betis par 88-66. Avec ce résultat, le UCAM Murcie est à la cinquième place et a accumulé deux victoires en trois matchs joués jusqu’à présent, tandis que le Panier de Valence il reste en douzième position avec une victoire en trois matchs joués.

Au cours du premier trimestre, le Panier de Valence était le protagoniste principal, a augmenté la différence à un maximum de huit points (16-8) et a terminé avec un résultat de 20-15. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les joueurs du Valencia Basket ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel de 16-2 et ont atteint une différence de 17 points (36-19) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 22- 16. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 42-31 points avant la pause.

Au troisième trimestre, le UCAM Murcie il a réussi à se rapprocher de l’électronique jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 23-29 (et un 65-60 au total). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les visiteurs ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont obtenu un 12-2 partiel et ont eu une différence maximale de neuf points (73-82) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 21 – 31. Après tout cela, le duel s’est terminé sur un score de 86-91 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire du UCAM Murcie a été cimenté de 17 points, deux passes et quatre rebonds de James Webb III et les 13 points, quatre passes décisives et un rebond de Isaïe Taylor. Les 26 points et huit rebonds de Victor Claver Arocas et les 22 points, cinq passes et neuf rebonds de Bojan dubljevic n’étaient pas suffisants pour le Panier de Valence a gagné le jeu.

Au tour suivant de la Ligue ACB, les Panier de Valence jouera contre lui Casademont Saragosse dans le Arène Prince Felipe. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, le UCAM Murcie sera mesuré avec le Unicaja dans le Palais des Sports de Murcie.