UCLA se moque de LSU après une grande victoire dans le football universitaire (Photos)

UCLA a battu LSU au Rose Bowl 38-27 samedi soir dernier. Ce faisant, les Bruins se sont imposés comme un programme à surveiller et ont jeté de sérieux doutes sur le potentiel des Tigers à bien faire en 2021-2022.

L’un des moments les plus marquants de la grande sortie de ce week-end a été l’entraîneur-chef de LSU, Ed Orgeron, qui a parlé à un fan de l’UCLA par-dessus sa chemise « bleu sissy ».

“Dans ta chemise bleue sissy” Coach O avec un BOOM absolu torréfié. pic.twitter.com/uaC8ED3jUC – Rugosité inutile (@UnnecRoughness) 4 septembre 2021

Après leur victoire, les Bruins ont décidé de parler un peu de l’incident sur les réseaux sociaux.

Geaux Bruins. pic.twitter.com/xDZNpNN0Dc – Recrutement de football UCLA (@UCLAFBRecruit) 5 septembre 2021

Blague à part, l’épreuve de force de ce week-end en dit beaucoup plus sur LSU que sur UCLA. Les Bruins sont-ils vraiment bons, enfin, sous la direction de l’entraîneur-chef Chip Kelly? Cela reste à voir. Mais ce qui est définitivement clair, c’est que les Tigres sont en difficulté.

L’initié du football universitaire ESPN, Paul Finebaum, a dit cela lors d’une récente apparition sur le podcast “College Football Live”.

« L’UCLA a un réel potentiel, mais je m’inquiète pour LSU. … Ils ont des problèmes à tous les niveaux, en particulier avec ces nouveaux coordinateurs, qui semblaient désemparés », a-t-il déclaré.

«Rien n’est plus exagéré que la défense LSU. Leur défense contre la course a été entaillée. Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise. Stingley avait parfois l’air piéton. Je pense qu’à cause de Nick Saban, nous pensons que vous pouvez changer de coordonnateur et ne pas avoir de dépôt. Cela l’a touché il y a quelques années.

« Pensez à LSU pendant une seconde. Si vous classez les matchs difficiles sur le calendrier de LSU, UCLA était loin du sommet. Ils doivent aller en Alabama. Ils ont la Floride, dont nous ne savons pas encore grand-chose. Naturellement, ils ont une équipe d’Auburn qui les a vidés l’an dernier. Ils ont Texas A&M sur la route. Qui sait?”

Cela a été un embarras après l’autre pour LSU après le départ de Joe Burrow. Quand le saignement s’arrêtera-t-il enfin ? Le temps nous le dira.

