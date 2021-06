UCO Bank exhorte à nouveau la Reserve Bank of India à envisager de la retirer de la PCA

in

Uco Bank, gérée par l’État, a de nouveau exhorté la Reserve Bank of India à envisager de la sortir du cadre des mesures correctives rapides (PCA) après avoir affiché un bénéfice annuel pour le dernier exercice, a déclaré lundi son directeur général et PDG AK Goel.

La RBI avait lancé un PCA pour le prêteur basé à Kolkata en mai 2017 en raison des actifs non performants élevés et du rendement négatif des actifs. Au cours du dernier exercice, la banque a affiché un bénéfice net annuel de 167,04 crores de Rs, contre une perte nette de 2 436,83 crores de Rs au cours de l’exercice 20. Au cours de l’exercice 19, la perte nette s’élevait à 4 321 crores de roupies.

«Nous avons approché la RBI pour envisager de sortir la banque du cadre du PCA après avoir déclaré les résultats du quatrième trimestre. La banque a enregistré un bénéfice en année pleine. Il a rempli tous les critères pour quitter le PCA », a déclaré Goel lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le prêteur avait précédemment approché la banque centrale pour lever les restrictions après avoir affiché un bénéfice net au cours du dernier trimestre de l’exercice FY20. Après avoir subi des pertes pendant plusieurs trimestres consécutifs, la banque avait déclaré un bénéfice net de Rs 16,78 crore pour le T4FY20.

Le mois dernier, Uco Bank a annoncé un bond de près de cinq fois en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 80,03 crore pour le quatrième trimestre de l’exercice précédent, contre Rs 16,78 crore pour la même période de l’exercice 20. Le prêteur a montré une amélioration significative de la qualité de ses actifs au cours du quatrième trimestre, ses APM en termes absolus ayant chuté de 41% en glissement annuel à 11 351,97 crore de Rs. Le ratio NPA brut s’élevait à 9,59 %, tandis que le ratio NPA net était de 3,94 %.

Concernant la restructuration dans le cadre de la nouvelle politique de la RBI sur la refonte des prêts, Goel a déclaré que la banque avait déjà accordé un allégement en vertu du cadre de résolution 2.0. à 2314 comptes, s’élevant à 127 crore au 7 juin. Pour l’ensemble de l’année, les chiffres peuvent être plus élevés. il ajouta.

Les banques et les établissements de crédit peuvent invoquer une restructuration dans le cadre proposé jusqu’au 30 septembre. La restructuration serait disponible pour les emprunteurs ayant une exposition allant jusqu’à Rs 50 crore. Au cours du dernier exercice, Uco Bank avait restructuré moins de Rs 400 crore de prêts aux particuliers et aux MPME.

