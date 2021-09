UCO Bank s’associe à Fisdom pour proposer des solutions de gestion de patrimoine

Ce partenariat vise à augmenter la proposition de valeur client de la banque en rendant des services de gestion de patrimoine de haute qualité accessibles, abordables et véritablement numériques.

Le prêteur du secteur public UCO Bank s’est associé à Finwizard Technology, qui gère Fisdom, pour offrir des produits et services de gestion de patrimoine, à commencer par les fonds communs de placement, via l’application mBanking – Plus App – de la banque à ses trente millions de clients. Ce partenariat vise à augmenter la proposition de valeur client de la banque en rendant des services de gestion de patrimoine de haute qualité accessibles, abordables et véritablement numériques.

La collaboration entre Fisdom et Uco Bank se concentrera sur la facilitation et la distribution à grande échelle de tous les programmes de fonds communs de placement via le réseau de la banque de plus de 3 000 succursales et de toutes les plateformes numériques, a déclaré le prêteur basé à Kolkata.

À l’occasion, Atul Kumar Goel, directeur général et PDG d’Uco Bank, a déclaré : « Notre objectif a toujours été de créer en permanence de plus grandes valeurs pour nos clients. Avec ces nouveaux rapprochements, nous proposerions désormais une gamme beaucoup plus large de produits patrimoniaux. Nous avons l’intention d’offrir une plus grande valeur grâce à des offres avantageuses pour le client, à la fois en termes de facilité de commodité et de fonctionnalités. »

Subramanya SV, co-fondateur et PDG de Fisdom, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Uco Bank et d’améliorer l’expérience de gestion de patrimoine de ses clients. L’acceptation évoluée des produits de patrimoine a créé un changement systémique parmi les clients pour adapter le service et les produits que nous avons à offrir.

