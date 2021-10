UConn a finalement remporté son premier match depuis 2019, et les fans de football universitaire se sont réjouis

UConn a failli l’exploser. Il a presque prolongé sa séquence de défaites à 12 matchs. Presque.

Mais notre Sickos Game of the Week n’a pas déçu, et pour la première fois depuis 2019 et après plus de 700 jours, UConn a remporté un match.

Les Huskies, une fois sans victoire, avaient une avance de 21-0 au début du troisième quart samedi contre Yale, mais grâce à un placement et quelques touchés des Bulldogs, ils étaient de retour dans le match. À la fin du quatrième quart-temps, le quart-arrière de Yale, Nolan Grooms, s’en est pris à Chase Nenad, qui s’est précipité dans la zone des buts pour un touché de 60 verges. Mais les Bulldogs ont raté le point supplémentaire et étaient toujours derrière UConn, 20-15, avec 4:30 à jouer.

Après que les Huskies aient été forcés de botter sur le disque suivant et leur possession finale du match, il semblait que tous les espoirs des fans de la fin de cette séquence de défaites étaient sur le point de disparaître. Mais les Huskies se sont mis en travers de leur chemin avec quelques pénalités une fois qu’ils ont récupéré le ballon, y compris sur ce qui était presque le dernier jeu du match.

En l’absence de temps au compteur, Yale s’est infligé une pénalité de substitution illégale et a rejoué un temps mort non chronométré – une tentative de Je vous salue Marie pour la victoire. Mais la dernière passe de Grooms a été interceptée dans la zone des buts et le football d’UConn est finalement redevenu vainqueur.

UConn survit à une grêle marie sur un arrêt non chronométré après une pénalité de substitution illégale sur le dernier jeu pic.twitter.com/sXiEPvKCSz – Internet #BlackLivesMatter (@cjzero) 16 octobre 2021

Et les fans de football universitaire du monde entier ont célébré la victoire, car UConn n’est plus sans victoire en 2021. Après n’avoir pas joué la saison 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, sa dernière victoire remonte au 26 octobre 2019 contre UMass.

Bravo, Huskies. Vous l’avez enfin fait !

Jeu de balle 🏈➡️ @CoachSpanos pic.twitter.com/9L3WCnoBg1 – UConn Football (@UConnFootball) 16 octobre 2021