UD Guía reçoit Ibarra lors de la cinquième journée

21/05/2021 à 17:31 CEST

le Ibarra visitez ce samedi pour Octavio Estevez à mesurer par rapport au Guider à son cinquième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 17h30.

La Guide UD Il affronte le match de la cinquième journée voulant ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Vera dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des quatre matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 22 buts pour et 31 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Ibarra a récolté un nul nul contre le Villa Santa Brígida, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Ibarra il avait gagné dans zéro des trois matchs disputés en deuxième phase de la troisième division cette saison et ajoute un chiffre de 37 buts contre 12 en faveur.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Guide UD il a remporté tous les matchs qu’il a disputés à domicile jusqu’à présent. Aux sorties, le Ibarra a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le Guide UD.

En analysant sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on voit qu’avant la dispute du match, le Guide UD est en avance sur le Ibarra avec une différence de 15 points. La Guide UD Il arrive au meeting avec 26 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en neuvième position avec 11 points.