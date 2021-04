Ud Llanera devient fort à domicile et bat San Martín (3-2)

18/04/2021 à 23:54 CEST

le Llanera a gagné 3-2 contre San Martin lors du match disputé ce dimanche dans le Champ Pepe Quimarán. le Vous Llanera est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 0-1 à Llanes. Du côté des visiteurs, le San Martin a remporté à domicile 3-1 son dernier match de la compétition contre UC Ceares. Avec cette défaite, le San Martin a été placé en cinquième position à la fin du match, tandis que le Vous Llanera est troisième.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui San Martin, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Camblor. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 0-1.

En deuxième période, le but est venu pour lui Vous Llanera, qui a mis l’égalité avec un but de cadres à 58 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris la tête dans la tache lumineuse mettant le 1-2 par un but de Mvondo à 65 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Llanerense a réussi l’égalité grâce à un but de Javi Sanchez en minute 81. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a réussi à revenir avec un but de Mundaka peu avant la fin, plus précisément en 88, mettant ainsi fin au duel avec un résultat final de 3-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Llanera qui sont entrés dans le jeu étaient Jukiya Fujishima, Mundaka Oui Enol remplacer Luis Enrique, Martin Oui Viti, tandis que les changements dans le San Martin Ils étaient Fernandez, Ebea Metehe, Cristian Rubio Oui Lele, qui est entré pour remplacer Dorian, Mvondo, Monastère Oui Alonso.

L’arbitre a averti cadres Oui Javi Sanchez par le Llanera déjà Landry, Mvondo Oui Alonso par l’équipe de sanmartiniego.

Avec ce résultat, le Llanera il reste 44 points et San Martin avec 37 points.

Le lendemain, l’équipe de José Luis Rodriguez fera face à L’Entregu, Pendant ce temps, il San Martin Chiqui de Paz sera mesuré contre lui Real Aviles.

Fiche techniqueVous Llanera:García, Pablo Pantiga, García, Martín (Mundaka, min 85), Marcos, Matías, Javi Sánchez, Omar, Félix Quero, Luis Enrique (Jukiya Fujishima, min 70) et Viti (Enol, min 90)San Martin:Alex González, Camblor, Alonso (Lele, min.85), Dorian (Fernández, min.66), Abu, Mvondo (Ebea Metehe, min.66), Bamba, Landry, Monasterio (Cristian Rubio, min.80), Blaise et MatiStade:Champ Pepe QuimaránButs:Camblor (0-1, min.41), Marcos (1-1, min.58), Mvondo (1-2, min.65), Javi Sánchez (2-2, min.81) et Mundaka (3-2 , au moins 88)