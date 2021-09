Ud Llanera et Langreo font match nul 2-2 et les points sont partagés

25/09/2021 à 19:31 CEST

Les Llanera et le Langreo ex aequo à deux dans le duel disputé ce samedi dans le Champ Pepe Quimarán. Les Vous Llanera Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Arosa. Pour sa part, Langreo est venu de battre 2-1 à domicile à Marino Luanco lors du dernier match disputé. Après le score, l’équipe à domicile est treizième, tandis que le Langreo il est resté chef de la deuxième RFEF.

En première période, aucune des deux équipes n’a fait face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

En seconde période, l’équipe de Llanerense a marqué un but, qui a fait ses débuts grâce au succès devant le but de romarique junior à la minute 67. Cependant, le Langreo mettre les tables mettant le 1-1 grâce à une pénalité maximale de Dorian à la minute 78. Cependant, le Vous Llanera a pris l’avantage dans la lumière en établissant le 2-1 avec un but de Saha à la 81e minute. Mais plus tard, le groupe de Lango a fait match nul grâce à un autre but de Dorian, réalisant ainsi un doublé au bord de la fin, en 90, clôturant ainsi le match sur un score final de 2-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Llanera qui sont entrés dans le jeu étaient Matias remplacement Javi Sanchez, tandis que les changements dans le Langreo Ils étaient Jandrin, qui est entré pour remplacer Junior.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Llanera (Martin et Otia) et un à Langreo (Dorian).

Avec ce résultat, le Llanera il reste trois points et le Langreo avec huit points.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le Vous Llanera est contre lui UC Ceares, Pendant ce temps, il Langreo affrontera le Gymnastique Ségovie.

Fiche techniqueVous Llanera :Miguel, Otia, Marcos, Didier De La Cruz, Crespo, Espinar, Martín, Omar, Saha, Javi Sánchez (Matías, min.64) et Junior RomaricLangreo :Adrián Torre, Alaín, Gonzalo, Álvaro García, Ferreiro, Samba, Juan López, Nacho García, Júnior (Jandrín, min. 70), Mvondo et DorianStade:Champ Pepe QuimaránButs:Junior Romaric (1-0, min. 67), Dorian (1-1, min. 78), Saha (2-1, min. 81) et Dorian (2-2, min. 90)