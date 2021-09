Ud Llanera reçoit le Real Avilés

Il y a quelques semaines, j’ai acheté la serpillière robotisée Braava jet m6 d’iRobot. Il s’agit du modèle haut de gamme de la société disponible pour 449,99 $ US. Voici comment cela s’est passé dans mon appartement. Qu’y a-t-il dans la boite Robot vadrouille iRobot Braava jet m6 – pèse 4,85 lb et mesure 10,6 […] More