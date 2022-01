Udaan obtient un financement de 200 millions de dollars

Une source au courant du développement a confirmé le financement mais n’a pas partagé les détails des investisseurs. Des sources ont ajouté que le tour de 200 millions de dollars avait été sursouscrit deux fois.

Par Salman SH

La start-up de commerce électronique B2B Udaan a obtenu un nouveau financement d’une valeur de 200 millions de dollars grâce à une note convertible de cinq nouveaux investisseurs de renom, selon un e-mail interne envoyé aux employés par son directeur financier Aditya Pande. FE a examiné la copie du courrier envoyé aux employés mercredi.

Une source au courant du développement a confirmé le financement mais n’a pas partagé les détails des investisseurs. Des sources ont ajouté que le tour de 200 millions de dollars avait été sursouscrit deux fois.

«Nous sommes ravis et heureux de partager que nous avons cinq nouveaux investisseurs de renom à bord du mastodonte d’Udaan, dans le cadre de notre financement de billets convertibles récemment conclu. Ce tour a été sursouscrit deux fois et a également vu la participation de nos investisseurs existants, y compris ceux qui ont acheté l’entreprise via le tour secondaire (ESOP) au premier semestre 2021 », a déclaré Pande dans son e-mail aux employés.

Un billet convertible est un instrument de collecte de fonds qui permet aux entreprises de lever des dettes structurées qu’elles peuvent convertir en actions pour les investisseurs dans un délai ultérieur. En règle générale, les start-up lèvent des billets convertibles lorsqu’elles se préparent à une introduction en bourse ; plutôt que de rembourser le prêt avec intérêts, les investisseurs peuvent conserver les actions privilégiées après la cotation.

Le directeur financier d’Udaan, Pande, a déclaré dans l’e-mail que des entreprises technologiques à grande échelle dans le monde, y compris de grands noms comme Airbnb, Uber, Spotify, Robinhood, etc., ont utilisé avec succès cet instrument pour collecter des fonds avant une introduction en bourse.

« Cela reflète notre « stratégie d’élargissement de la capitalisation » alors que nous concevons notre parcours pour les marchés publics et par la suite. Avec cette offre convertible, nous, en tant qu’entreprise, avons commencé à construire un tout nouveau muscle dans notre fonction financière – que nous continuerons à renforcer à mesure que nous avançons », a ajouté Pande dans son e-mail.

Outre le billet convertible, Udaan avait également levé une dette d’une valeur de 50 millions de dollars auprès d’investisseurs non divulgués au cours du dernier trimestre de CY2021. Udaan a également levé 280 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de son tour de table de série D en janvier 2021 auprès de nouveaux investisseurs comme Octahedron Capital et Moonstone Capital et des investisseurs précédents Lightspeed, DST Global, GGV Capital, Altimeter et Tencent. À ce jour, la start-up a obtenu près de 1,4 milliard de dollars de financement auprès de plusieurs investisseurs et était évaluée pour la dernière fois à 3,1 milliards de dollars.

Udaan, basée à Bengaluru, a été fondée en 2016 par l’ancien dirigeant de Flipkart Amod Malviya, Sujeet Kumar et Vaibhav Gupta. En septembre de l’année dernière, Udaan avait annoncé des reconfigurations managériales clés dans lesquelles Gupta a été élevé au poste de PDG et les deux autres co-fondateurs Malviya et Kumar ont également été nommés membres du conseil d’administration.

En 2018, Udaan a été la start-up la plus rapide à obtenir le statut de licorne convoité lorsqu’elle a terminé son tour de série C d’une valeur de 225 millions de dollars. Il vend actuellement des marchandises au détail et à d’autres points de vente hors ligne dans les domaines du style de vie, de l’électronique, de la maison et de la cuisine, des produits de base, des fruits et légumes, des produits de grande consommation, de la pharmacie, des jouets et des marchandises générales.

Dans un communiqué de presse précédent, Udaan avait affirmé avoir un réseau de plus de 3 millions d’utilisateurs sur sa plate-forme répartis dans 900 villes qui achètent des marchandises auprès de 25 000 vendeurs à travers le pays. La start-up exploite également une application mobile distincte nommée Pickily, qui livre à domicile des produits d’épicerie et des denrées périssables directement aux portes des clients.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.