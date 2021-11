Uday Kotak met en garde les investisseurs en actions contre les risques à venir

À l’avenir, les marchés boursiers continueront de progresser et les perspectives à long terme restent intactes.

Uday Kotak, directeur général et PDG de Kotak Mahindra Bank, a averti les investisseurs dans un message que les marchés avaient devancé la réalité économique. « Nous avons vu les marchés aller beaucoup plus loin que la réalité économique au cours des 18 derniers mois et de Samvat à Samvat, les marchés ont enregistré des performances exceptionnelles pour les investisseurs », a déclaré Kotak.

Il a en outre souligné les efforts des banques centrales à travers le monde, y compris en Inde, pour maintenir les robinets de liquidité ouverts depuis la pandémie en 2020. Cette décision a également entraîné de fortes entrées sur les marchés des capitaux indiens au cours des 16 à 18 derniers mois. « Les banques centrales du monde entier, y compris en Inde, ont ouvert les vannes de l’argent », a-t-il déclaré.

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’investisseurs de détail, il a également conseillé aux investisseurs de planifier à la fois les risques et les rendements lorsqu’ils investissent sur les marchés, en tenant compte des défis qui pourraient survenir dans les temps à venir. Cependant, avec l’amélioration significative de l’économie du pays et celle des défis auxquels la Chine est confrontée, le banquier a déclaré qu’il restait optimiste quant à l’avenir des marchés. « Profitez de la course du marché mais soyez également conscient des conséquences », a déclaré Kotak.

Cependant, les investisseurs continueront de suivre les économies mondiales, la décision des banques centrales et les prix des matières premières et du pétrole, entre autres facteurs à court terme.

