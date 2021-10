« Udham Singh était mystérieux, mais nous avons relié les points »

Pour Sircar, Irrfan Khan avait été le premier choix pour le film. Cependant, après son décès, Vicky Kaushal a obtenu le rôle. « Il devait y avoir quelqu’un d’aussi sérieux en tant qu’acteur », ajoute Sircar.

Par Reya Mehrotra

« Depuis 21 ans, j’essaie de me venger », a déclaré Udham Singh, lorsqu’au cours de son procès, il a été interrogé sur ses motivations pour assassiner Michael O’Dwyer, responsable du massacre de Jallianwala Bagh en 1919 à Amritsar, le 13 mars. 1940.

Par coïncidence, il a fallu près de 21 ans pour que le film de Shoojit Sircar, Sardar Udham, se concrétise après que le réalisateur ait pensé pour la première fois à faire un biopic sur le leader révolutionnaire lors de sa visite à Jallianwala Bagh en 1999. Sardar Udham est sorti sur Amazon Prime Video sur 16 octobre.

Récemment, FE a rencontré Sircar, l’acteur Vicky Kaushal et le producteur Ronnie Lahiri pour parler de leur dernière sortie.

Sircar appelle Sardar Udham un film unique dans une vie. « Je me demande parfois comment je l’ai fait », dit-il.

Pour Sircar, qui a réalisé des films acclamés par la critique comme Piku et Vicky Donor, le plus grand film qui l’a influencé sur n’importe quel patriote était Gandhi de Richard Attenborough. « Bien que nous n’ayons pas atteint ce niveau, il est assez satisfaisant de voir que nous y sommes d’une manière ou d’une autre », dit-il.

L’année 1999 est également spéciale pour une autre raison. Le film Shaheed Uddham Singh, avec Raj Babbar dans le rôle d’Udham Singh, est sorti en salles. Demandez à l’équipe s’ils ont regardé le film pour référence, et Sircar répond : « J’ai vu ce film. Notre point de vue est un peu différent. Les nôtres sont principalement les histoires de survivants – les survivants qui ont fait des déclarations, des historiens et des documents qui sont sortis de l’époque où il (Udham Singh) était en prison à Londres. Il était assez mystérieux, il n’y a donc pas de document détaillé en tant que tel, mais nous avons relié les points. »

Plus tôt, lors d’une interview avec FE, l’acteur Sidharth Malhotra avait expliqué comment il avait rencontré la famille du défunt capitaine Vikram Batra pour le connaître en tant que personne avant d’essayer son personnage. Dans ce cas, cependant, l’acteur Vicky Kaushal n’avait aucun point de référence. Lorsqu’on lui demande comment il s’est préparé pour le rôle, il répond : « Le plus grand outil devient votre imagination. Le réalisateur et l’équipe de 200 à 300 personnes créent ce monde pour vous afin que vous puissiez entrer dans ce costume, vous maquiller et plonger dans ce personnage sous une forme physique. Vous pouvez seulement imaginer ce qu’il a dû ressentir et ensuite vous essayez sincèrement de toucher cette note.

Au-delà de cela, je ne peux pas beaucoup penser et agir. Je fais beaucoup confiance à mon instinct et je me rends dans cet espace, puis je l’explore avec le réalisateur, c’est ce que je ressens en ce moment.

Le choix de films de Vicky Kaushal depuis le début de sa carrière a résonné avec l’ensemble de l’œuvre de Sircar, tous deux ayant travaillé dans un cinéma significatif. Demandez-lui comment son œuvre l’a façonné en tant qu’acteur et il répond : « Je suis né et j’ai grandi à Bombay. Ainsi, jusqu’à mes 22-23 ans, ma vie était limitée à environ 2-3 km de l’université et de la maison. J’avais donc des connaissances limitées. Mais en tant qu’acteur, votre horizon ne cesse de s’étendre et j’ai maintenant une meilleure compréhension de ce problème ou de ce sujet particulier soulevé dans le film sur lequel j’ai travaillé.

Avec des attentes élevées envers le film et Kaushal et Sircar apportant leur expertise à la table, Sardar Udham s’ajoute à la longue liste de succès commerciaux et critiques comme Shershaah et Raazi. En fait, le genre patriotique, ainsi que le sport au cours des dernières années, est devenu le goût du public, la plupart des films étant bien reçus. Les autobiographies sportives ajoutent un titre presque chaque année, les plus grands succès étant Mary Kom, Bhaag Milkha Bhaag, MS Dhoni: The Untold Story et plus encore. Lorsqu’on lui a demandé si le genre deviendrait finalement la formule d’un succès commercial, le producteur Lahiri a déclaré: «C’est le problème de notre psyché en tant que nation que ce que l’on fait tout le monde suit. Tout le monde n’expérimente pas ou n’a pas le courage d’expérimenter.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le film est sorti sur une plateforme OTT (Amazon Prime Video) alors que les cinémas rouvrent enfin, le producteur Lahiri partage : « Nous avons attendu longtemps. Jusqu’à il y a environ un mois également, nous ne savions pas si les cinémas ouvriraient bientôt. Il y a toujours de l’incertitude et des discussions sur la troisième vague. En tant que maison de production (Rising Sun Films), il est également très important pour nous que si un film est prêt, nous devons le retirer et en commencer un autre car mon équipe de 300 personnes n’obtiendrait pas d’emploi de mon côté. Donc, ce sont les facteurs décisifs.

Pour Sircar, Irrfan Khan avait été le premier choix pour le film. Cependant, après son décès, Vicky Kaushal a obtenu le rôle. « Il devait y avoir quelqu’un d’aussi sérieux en tant qu’acteur », ajoute Sircar.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.