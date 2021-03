Udinese obtient un match nul contre Gênes (1-1)

13/03/2021 à 22:47 CET



Le Gênes et le Udinese lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le Luigi ferraris. Le Gênes est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre le AS Roma. Concernant l’équipe visiteuse, le Udinese Il est venu de battre 2-0 à domicile à Sassuolo lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe rouge et bleue est quatorzième après la fin du match, tandis que le Udinese est dixième.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a ouvert le score grâce à un but de Goran pandev à la minute 8. L’équipe de l’Udinese a mis l’égalité grâce à un but à onze mètres de Rodrigo De Paul à la minute 30, terminant la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Gênes qui sont entrés dans le jeu étaient Gianluca scamacca, Valon Behrami Oui Marko pjaca remplacer Goran pandev, Kevin Strootman Oui Eldor Shomurodov, tandis que les changements dans le Udinese étaient Jean-Victor Makengo et Ilija Nestorovski, qui est entré pour remplacer Ali Tolgay Arslan Oui Fernando Llorente.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Goran pandev, Domenico Criscito Oui Milan Badelj et par le Udinese réprimandé Ilija Nestorovski.

Avec cette cravate, le Gênes il a été placé à la quatorzième position du tableau avec 28 points. Pour sa part, Udinese avec ce point, il était en dixième position avec 33 points à la fin du duel.

Le prochain engagement de Serie A pour lui Gênes est contre lui Parme, Pendant ce temps, il Udinese fera face au Lazio.