Udo Dirkschneider dit que perdre le droit d’accepter son nom était la « plus grosse erreur » de sa carrière professionnelle

Dans une nouvelle interview avec Simfonia Metàl·lica, ancienne J’ACCEPTE chanteur Udo Dirkschneider a été invité à nommer la plus grosse erreur qu’il a commise dans sa carrière professionnelle. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je peux vous le dire. C’est la seule chose dont je ne suis vraiment pas content. J’étais en train de créer le nom J’ACCEPTE. Et puis, quand nous sommes arrivés — disons en 80, 81, nous avons dû signer beaucoup de documents. Et parfois, vous ne regardez pas vraiment cela. Et puis, à la fin, quand ils m’ont viré [from] mon propre groupe, j’ai trouvé un papier [saying] tous les droits [to the ACCEPT name] aller à [ACCEPT guitarist] Loup Hoffmann. Et c’est vraiment un gros point, un mauvais point pour moi. Le nom est normalement sur moi et pas sur Loup Hoffmann. »

Il a poursuivi: « C’était une grosse erreur – pas vraiment de regarder ce que vous signez. Mais de toute façon, c’est de l’histoire – [it happened] il y a longtemps. Et je pense qu’à la fin maintenant, d’une certaine manière, je m’en fiche. Mais parfois [I think] J’ai fait une grosse erreur. Mais de toute façon, c’est arrivé. »

Plus tôt cette année, Tu fais exclu la possibilité d’une réunion avec J’ACCEPTE, déclarant à TNT Radio Rock : « Je ne veux rien dire de mal. Loup est un excellent guitariste. C’est un type formidable, je le sais. Mais une chose, et c’est pourquoi il ne pourra plus jamais se reproduire une réunion ou des trucs comme ça, c’est qu’il volait mon nom. Il y a longtemps, en 81, quand nous devions signer des papiers. J’étais très jeune et, « Ouais, d’accord », j’ai signé mes contrats. Il y avait du papier entre les deux [all the others], et il [got] les droits [to the ACCEPT name]. Mais ce n’était pas Loup [who orchestrated it]; Je pense que c’était maintenant sa femme. Elle était la gérante de J’ACCEPTE, et elle a été astucieuse de mettre le [ACCEPT] nom sur Loup Hoffmann. Et c’est la chose qui me met toujours en colère – il volait vraiment le nom. Je veux dire, je faisais J’ACCEPTE en 68.

« En fin de compte, en tant que personne, [he’s] définitivement un super guitariste, un mec super », Tu fais ajoutée. « C’est de l’histoire. Je pense que j’ai assez de succès avec TU FAIS Si je veux, je peux faire à tout moment une tournée sous [the name] DIRKSCHNEIDER et joue J’ACCEPTE Chansons. Si je dis vraiment « D’accord, je veux le refaire », aucun problème. Mais le reste, en quelque sorte, appartient à l’histoire.

« Par exemple, je travaillais avec [fellow former ACCEPT members] Pierre Baltes et Stefan Kaufmann ensemble sur le single « Où volent les anges », et tout le monde disait : ‘Oh, qu’est-ce que c’est ? C’est plus J’ACCEPTE que J’ACCEPTE fait maintenant en ce moment.' »

Dirkschneiderle groupe de métal de longue date de TU FAIS a sorti un album en juillet 2020 intitulé « Nous sommes un », avec des contributions de Baltes et Kaufmann. Baltes et Kaufmann également réuni avec Dirkschneider en studio pour enregistrer un EP sous la DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG bannière, intitulée « Ascendant », qui est sorti en août.

En janvier dernier, Hoffmann a été demandé par SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » s’il était surpris de voir Baltes travailler avec Dirkschneider sur de la nouvelle musique l’année dernière. Il a répondu: « Oui, je ne devrais probablement pas en dire beaucoup à ce sujet. Encore une fois, je ne peux que spéculer sur ce qu’il en était. En fin de compte, nous faisons notre truc, et tout le monde doit savoir par lui-même ce qu’il veut Oui, permettez-moi de ne pas en dire autant que possible, s’il vous plaît. »

De retour en 2015, Hoffmann congédié Dirkschneidercommente que la formation du groupe à l’époque – qui comprenait Baltes et J’ACCEPTEchanteur de plus d’une décennie, Marc Tornillo — joué en direct « sans aucune émotion ». « C’est juste hilarant à ce stade », Loup mentionné. « C’est juste une grosse blague dans nos vies. Et nous continuons notre vie, et nous faisons notre truc, et nous juste… Nous laissons ces choses passer et en rigolons. Il est en fait en quelque sorte notre attaché de presse, dans un chemin Il nous garde [in the news]. »