Udo Dirkschneider est “ toujours en colère ” contre Wolf Hoffmann “ volant ” Accepter le nom

Udo Dirkschneider a une fois de plus exclu la possibilité d’une réunion avec J’ACCEPTE.

Le chanteur de 69 ans, qui a renoué avec J’ACCEPTE en 2005 pour un certain nombre d’émissions exclusives, a discuté de la perspective d’une relation de travail renouvelée avec ses camarades de groupe lors d’une récente interview avec TNT Radio Rock.

Parlant du fait que presque tous les membres de J’ACCEPTELa formation classique de ne fait plus partie du groupe, Tu fais dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il ne reste plus qu’un gars: [guitarist] Wolf Hoffmann. Pour appeler ça J’ACCEPTE – c’est complètement différent.

“Beaucoup de gens disent: ‘Ouais, qu’en est-il de toute l’histoire avec J’ACCEPTE…? Bla bla bla “, continua-t-il.” Je ne veux rien dire de mal. Loup est un excellent guitariste. C’est un gars formidable – je le sais. Mais une chose, et c’est pourquoi il ne pourra plus jamais se reproduire une réunion ou des trucs comme ça, c’est qu’il volait mon nom. Il y a longtemps, en 81, quand nous devions signer des papiers. J’étais vraiment jeune et, «Ouais, d’accord», j’ai signé mes contrats. Il y avait du papier entre les deux [all the others], et il [got] les droits [to the ACCEPT name]. Mais ce n’était pas Loup [who orchestrated it]; Je pense que c’était maintenant sa femme. Elle était la gérante de J’ACCEPTE, et elle a été intelligente pour mettre le [ACCEPT] nom sur Wolf Hoffmann. Et c’est ce qui me met encore en colère – il volait vraiment le nom. Je veux dire, je faisais J’ACCEPTE en 68.

“En fin de compte, en tant que personne, [he’s] vraiment un grand guitariste, un gars formidable, ” Tu fais ajoutée. “C’est de l’histoire. Je pense que je réussis assez bien avec TU FAIS Si je veux, je peux faire à tout moment une tournée sous [the name] DIRKSCHNEIDER et joue J’ACCEPTE Chansons. Si je dis vraiment: «D’accord, je veux refaire ça», pas de problème du tout. Mais le reste, d’une certaine manière, appartient à l’histoire.

“Par exemple, je travaillais avec [fellow former ACCEPT members] Peter Baltes et Stefan Kaufmann ensemble sur le single “ Où les anges volent ”, et tout le monde était, comme, ‘Oh, qu’est-ce que c’est? C’est plus J’ACCEPTE que J’ACCEPTE fait maintenant en ce moment. On verra. Peut-être que je ferai quelque chose de plus avec ce projet. “

Dirkschneidergroupe de métal de longue date TU FAIS a sorti un album en juillet dernier intitulé “Nous sommes un”, avec des contributions de Baltes et Kaufmann. Baltes et Kaufmann également réuni avec Dirkschneider en studio pour enregistrer une chanson appelée “Où les anges volent” en hommage aux travailleurs de première ligne qui ont protégé les autres de la pandémie.

En janvier dernier, Hoffmann a été demandé par SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” s’il était surpris de voir Baltes travailler avec Dirkschneider sur de la nouvelle musique l’année dernière. Il a répondu: “Ouais, je ne devrais probablement pas en dire beaucoup à ce sujet. Encore une fois, je ne peux que spéculer de quoi il s’agissait. En fin de compte, nous faisons notre truc, et tout le monde doit savoir par lui-même ce qu’il veut faire. Ouais, permettez-moi de ne pas en dire autant que je peux, s’il vous plaît. “

De retour en 2015, Hoffmann rejeté Dirkschneiderle commentaire de la formation d’alors du groupe – qui comprenait Baltes et J’ACCEPTEchanteur de plus d’une décennie, Mark Tornillo – joué en direct «sans aucune émotion». “C’est juste hilarant à ce stade,” Loup mentionné. “C’est juste une grosse blague dans nos vies. Et nous continuons simplement à parler de nos vies, et nous faisons notre truc, et nous juste … Nous laissons passer ces choses et en rions. Il est en fait notre agent de presse, dans un chemin. Il nous garde [in the news]. “

