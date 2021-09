Udo Dirkschneider et Peter Baltes, anciens membres d’Accept, couvrent “Shoot To Thrill” d’Ac/Dc avec Howling Giant

Trio de Nashville GÉANT HURLANT, qui compte dans ses rangs bassiste/chanteur Sébastien Baltes, fils de l’ancien J’ACCEPTE bassiste Pierre Baltes, s’est associé à Pierre et confrère ancien J’ACCEPTE membre Udo Dirkschneider (voix) pour enregistrer une reprise particulièrement lourde de AC DC‘s “Shoot pour frissonner”, à inclure dans le prochain Enregistrements oculaires magnétiques Acompte de la série “Redux” “Retour en noir (Redux)”.

Sébastien Baltes commentaires : « J’ai adoré ‘Shoot To Thrill’ et AC DC depuis la première fois que j’ai entendu ce morceau à l’âge de huit ans. Ce grand classique incarne bien le son des géants australiens. Pouvoir organiser notre propre version tout en travaillant avec mon père et Tu fais a été une merveilleuse opportunité qui a bouclé la boucle.”

Pierre Baltes ajoute : “AC DC a été la bande son de ma vie. Il y a quelques années, nous [ACCEPT] ouvraient pour deux géants AC DC spectacles en Allemagne, ce qui, pour moi, a été l’une des plus belles expériences de tous les temps.”

GÉANT HURLANT est un groupe de psych-metal américain en plein essor de Nashville, Tennessee. Fondé en 2014, le trio a sorti quatre EP et un premier long-métrage, “L’espace entre les mondes” (2019). Le groupe travaille dur sur son prochain album pour Enregistrements oculaires magnétiques.

À remettre le 3 décembre “Retour en noir (Redux)” comportera les pistes suivantes :

01. Les cloches des enfers – CROC ROUGE



02. Tirez pour frissonner – L’exploit de GÉANT HURLANT. Udo Dirkschneider & Peter Baltes



03. Que faites-vous pour de l’argent Chérie – SUPERSUCKERS



04. Donner un os au chien – FUMER LA FOUDRE



05. Laisse moi mettre mon amour en toi – L’exploit de HEAVY TEMPLE. Vaillant lui-même



06. De retour en noir – BESVÄRJELSEN



07. Tu m’as secoué toute la nuit – JAKETHEHAWK exploit. Patrick Eaux



08. Bois un verre à ma santé – L’exploit des putes. Bill Kelliher



09. Agiter une jambe – PREMIER HOMME



dix. Le rock and roll n’est pas une pollution sonore – TERRE DE TERRE

“Retour en noir (Redux)” présente de nouvelles prises sur les dix coupes de AC DCle septième album phare de . C’était le premier disque avec un “nouveau” chanteur Brian Johnson après la mort du leader original plus grand que nature Bon Scott, et les historiens de la musique s’accordent à dire qu’il y avait une pression énorme sur le nouveau chanteur et le groupe pour qu’ils tiennent leurs promesses. Même ainsi, personne n’aurait pu s’attendre à ce qu’ils créent l’un des albums de rock les plus importants de tous les temps, et Eyeil magnétique J’ai hâte de présenter ce que de nombreux favoris de la scène stoner, doom et riff-rock ont ​​fait avec certaines des chansons rock les plus emblématiques de tous les temps.

Aux côtés de “Retour en noir (Redux)”, Enregistrements oculaires magnétiques publiera un album compagnon désormais traditionnel contenant des versions de couverture encore plus étonnantes sous le titre “Le meilleur de l’AC/DC”. Cette extravagance de 2 LP présente 13 groupes offrant leurs interprétations passionnantes de classiques de tous les temps et de coupes profondes de partout dans le monde. AC DC catalogue. Présentant un éventail de poids lourds et de nouveaux venus affamés du heavy rock underground, il ne fait aucun doute que les fans du riff lourd seront ravis de découvrir ces énormes AC DC des interprétations différentes de celles qu’ils ont entendues auparavant.

Les Eyeil magnétique La série “Redux” présente des albums classiques triés sur le volet de l’histoire du rock et du métal, entièrement repensés du début à la fin par des groupes que nous aimons. Des artistes de choix du monde du rock et du métal sont chargés de sélectionner un morceau à créer, traduisant un record historique dans le nouveau millénaire avec une lourdeur écrasante et une énergie brûlante. À ce jour, Enregistrements oculaires magnétiques a publié des versions “Redux” de MOUCHE ROSE‘s “Le mur”, CASQUE‘s “Entre temps”, SABBAT NOIR‘s “Vol. 4”, Jimi Hendrix‘s ” Ladyland électrique “ et ALICE ENCHAÎNÉE‘ “Saleté”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).