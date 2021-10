Udo Dirkschneider explique pourquoi il continue d’interpréter des chansons acceptées avec UDO : « Donnez aux gens ce qu’ils veulent »

Six ans après avoir annoncé qu’il se lancerait dans une tournée spéciale au cours de laquelle il se produirait J’ACCEPTE chansons une dernière fois sous le DIRKSCHNEIDER bannière avant de clore ce chapitre pour de bon, ancien J’ACCEPTE leader Udo Dirkschneider continue de jouer J’ACCEPTE matériel à certains spectacles, y compris au 18 septembre 2020 TU FAIS concert à Plovdiv, Bulgarie, qui est sorti en DVD et Blu-ray en mars dernier. Parler à El Cuartel Del Métal pourquoi le J’ACCEPTE les pistes trouvent encore leur chemin dans le TU FAIS setlist, Tu fais dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je sais que j’ai dit que j’ai après le DIRKSCHNEIDER chose – nous l’avons fait pendant près de trois ans et près de trois cents spectacles – après cela, j’ai dit: ‘D’accord. Allez. C’est assez. je ne veux pas jouer J’ACCEPTE chansons plus.’ Mais en attendant, c’est déjà, ouais, il y a presque trois ans, et maintenant les gens disent : ‘Eh bien, tu peux peut-être jouer ‘Des balles [To The Wall]’ et « Cœur de métal », ‘Princesse [Of The Dawn]’ et « Rapide comme un requin ».’ Ouais ok. D’une certaine manière, je veux dire, donner aux gens ce qu’ils veulent — disons-le de cette façon. Et les gens veulent entendre ça – ils veulent entendre des vieux trucs classiques. Mais ça devient de plus en plus — plus de chansons. Mais nous essayons toujours de le rendre aussi intéressant que possible. Et à la fin, bien sûr, certaines personnes viennent et [say], ‘Oh, pourquoi ne joues-tu pas cette chanson ? Pourquoi tu ne joues pas cette chanson ? Et cette chanson ?’ Mais, ouais, d’accord. Nous y voilà. »

En mars dernier, Tu fais confirmé au Canada La voix de métal cette TU FAIS jouera « certainement » certains J’ACCEPTE chansons si la tournée nord-américaine du groupe se concrétise en 2022.

Lorsqu’il a annoncé pour la première fois le DIRKSCHNEIDER tournée il y a plus d’une demi-décennie, Tu fais a déclaré que je devais « faire une rupture claire pour moi – fermez le livre et c’est tout. Et j’ai le problème que les gens viennent me voir et me demandent de jouer plus J’ACCEPTE chansons », a-t-il expliqué. « D’autres personnes me demandent pourquoi je joue J’ACCEPTE chansons du tout, parce qu’il y a [more than] quinze TU FAIS enregistrements. Je veux éviter de telles choses et éviter les questions répétées concernant J’ACCEPTE. Je ne peux plus supporter ça. Il n’y a plus rien à dire. TU FAIS existe depuis plus longtemps que J’ACCEPTE. Nous avons plus d’enregistrements que J’ACCEPTE. »

Tout en reconnaissant que certains J’ACCEPTE les fans veulent entendre les chansons classiques du groupe interprétées par le chanteur original du groupe, Dirkschneider expliqué à l’époque que « vous avez toujours ces comparaisons [between how these songs are played by ACCEPT and U.D.O.]. Je ne veux plus de ça non plus. [The current lineup of ACCEPT] jouer aussi « Cœur de métal », ils jouent « Des boules au mur » et ‘Princesse de l’aube’. Et puis certaines personnes me disent, ‘Oh, [current ACCEPT singer Mark Tornillo] le fait mieux que vous. Et je dis : ‘C’est bon. Amusez-vous bien.’ Mais je ne veux plus de ça. Et pour éviter tout cela à l’avenir, j’ai dit : ‘Nous le faisons encore une fois.' »

Dirkschneider a déclaré en 2016 que son vœu de ne jamais jouer J’ACCEPTE le matériel est encore venu avec une mise en garde. « Si le groupe J’ACCEPTE se dissout un jour dans un avenir proche et je suis toujours là avec TU FAIS, alors il y a une chance que je mette J’ACCEPTE chansons de retour dans la setlist », a-t-il déclaré. « Mais actuellement, il y a J’ACCEPTE, alors va les voir [if you want to see those songs performed live]. Ils jouent ces chansons. »

Tu fais dit précédemment que le plan initial était pour DIRKSCHNEIDER à « quelques spectacles » et « puis [the tour] est devenu de plus en plus gros [due to demand]. » Mais, a-t-il ajouté, « Je ne veux pas me plaindre de ça. »

De retour en 2018, J’ACCEPTE guitariste Loup Hoffmann a refusé de commenter Dirkschneiderla décision de se lancer dans une dernière tournée au cours de laquelle le chanteur ne jouerait que J’ACCEPTE Chansons. « J’ai beaucoup de pensées à ce sujet, mais je ne vais pas les partager avec vous », a-t-il déclaré SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». « Je préfère ne pas commenter cela, car cela semble tellement » aller-retour « , et je pense que je devrais rester à l’écart… Vous pouvez tirer vos propres conclusions toute la journée, mais je ne vais pas m’y attarder ; ça n’en vaut pas la peine.

» on me demande [about Udo] tellement de fois, et, mec, ça fait tellement d’années – c’est une si vieille histoire maintenant », Loup a continué. « Nous avons dépassé cela et nous avons eu 10 années brillantes [with Mark Tornillo], nous faisons des albums sympas ; Je pense que nous allons bien. Je ne passe donc pas mon temps à y penser.

« Je suis très fier de l’histoire que nous avons ensemble et tout ça, mais je ne vais tout simplement pas entrer dans le courant » il a dit, elle a dit » peu importe – ça n’en vaut pas la peine » Hoffmann conclu.