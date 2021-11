Udo Dirkschneider ne pense pas à sa retraite : « Il n’y a aucune raison d’arrêter »

Udo Dirkschneider, l’ancien de 69 ans J’ACCEPTE et courant TU FAIS chanteur, dit qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite. Dans une récente interview avec Dead Rhetoric’s Matt Coe en soutien de TU FAISle 17e album studio de , « Jeu terminé », on a demandé au légendaire leader allemand comment il voit l’évolution du heavy metal et quelles améliorations peuvent être apportées au genre.

« Je profite toujours de tout ça », a-t-il déclaré. « Dieu merci, j’étais assez occupé pendant la pandémie. J’ai fait beaucoup de travail – le ‘Nous sommes un’ album avec l’orchestre, l’album live du spectacle Bulgarie, DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG avec cet EP, et le ‘Jeu terminé’ album. J’aime toujours ce que je fais. J’ai beaucoup de gens qui me demandent quand je pense prendre ma retraite. Non, allez, ce n’est rien pour moi. Tant que je suis en bonne santé et que ma voix fonctionne, nous pouvons tourner dans le monde entier et il n’y a aucune raison de s’arrêter. »

Début 2019, Tu fais ignoré les conseils de son médecin et a joué en direct avec TU FAIS Selon une déclaration du groupe, Tu fais avait mal au genou gauche et n’a pas pu marcher « du tout » pendant une période plus longue. Tu fais a été vu à l’aide d’une canne au cours des dates qui ont suivi.

« Jeu terminé » est sorti le 22 octobre via Dossiers de l’AFM.

L’année dernière, TU FAIS collaboré avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes, sur un album intitulé « Nous sommes un », qui a été publié en juillet 2020 via Dossiers de l’AFM/Musique soul.

TU FAISla gamme actuelle de comprend Tu faisle fils et le batteur de Sven Dirkschneider, bassiste Carrelage Hudrap et guitaristes Andrey Smirnov et Dee Dammers.

Tu fais‘s DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG projet, dans lequel il est associé à un ancien collègue J’ACCEPTE membres Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a récemment sorti un nouveau single et une vidéo, « Chaque coeur brûle ».

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, « Où volent les anges », en septembre 2020. Un deuxième single, « Visage d’un étranger », suivi en avril. Le 27 août, les trois chansons sont sorties en tant que « Ascendant » CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.

