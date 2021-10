Udo Dirkschneider parle de son héritage : « J’ai inspiré beaucoup de groupes »

Dans une nouvelle interview avec Jon Marchewka de Rock In The FastLane, ancien J’ACCEPTE et courant TU FAIS leader Udo Dirkschneider On lui a demandé ce qu’il aimerait que son héritage soit. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’essaie toujours d’être normal. Je ne suis pas une star typique du rock and roll, [sporting] lunettes de soleil et [telling people], ‘Hé, mec…’ J’essaie d’être une personne normale, normale. Mais ce que je [know] c’est que j’ai inspiré beaucoup de groupes — avec J’ACCEPTE et aussi maintenant avec TU FAIS Cela vous rend fier d’avoir fait quelque chose dans cette entreprise – inspiré d’autres musiciens, et aussi des musiciens très connus. Et c’était vraiment, genre ‘Woah ! D’accord.’ Cela vous rend fier. Et puis vous savez que vous avez fait quelque chose dans cette affaire. Alors, c’est tout pour moi. C’est genre, d’accord, merci beaucoup. »

TU FAISle dernier album de, « Jeu terminé », est sorti le 22 octobre via Dossiers de l’AFM.

L’année dernière, TU FAIS collaboré avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes, sur un album intitulé « Nous sommes un », qui a été publié en juillet 2020 via Dossiers de l’AFM/Musique soul.

TU FAISla gamme actuelle de comprend Tu faisle fils et le batteur de Sven Dirkschneider, bassiste Carrelage Hudrap et guitaristes Andrey Smirnov et Dee Dammers.

Tu fais‘s DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG projet, dans lequel il est associé à un ancien collègue J’ACCEPTE membres Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a récemment sorti un nouveau single et une vidéo, « Chaque coeur brûle ».

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, « Où volent les anges », en septembre 2020. Un deuxième single, « Visage d’un étranger », suivi en avril. Le 27 août, les trois chansons sont sorties en tant que « Ascendant » CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).