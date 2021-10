Udo Dirkschneider sur le fait de garder sa voix en forme : « Je ne m’échauffe jamais quand je monte sur scène »

Dans une toute nouvelle interview avec Pete Pardo de Sea Of Tranquility, ancien J’ACCEPTE et courant TU FAIS leader Udo Dirkschneider On lui a demandé comment il avait réussi à garder sa voix chantée en si bonne forme après plus de 40 ans d’enregistrement et de tournée. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je ne sais pas. Je pense que j’ai vraiment de la chance avec ma voix. Je vais tous les ans pour tout vérifier, et le médecin dit toujours: ‘Tout est parfait. Pas de problèmes.’ Et c’est fou.

« Je n’ai jamais eu de problèmes ni dû annuler un concert [because of] ma voix – jamais », a-t-il poursuivi. « Je suis vraiment très chanceux avec ça. Je connais beaucoup de collègues, ils ont des problèmes de voix.

« La seule chose que je peux dire, c’est que je ne fais rien de vraiment spécial. La seule chose que j’ai faite, c’est qu’il y a 17 ans, j’ai arrêté de fumer. Et c’est la seule chose que j’ai faite. Et le reste, c’est que je ne fais rien. Je ne me réchauffe jamais quand je monte sur scène, je ne m’échauffe jamais en studio, c’est un miracle.

« Mon collègue Stefan Kaufmann [former ACCEPT drummer and U.D.O. guitarist], je travaille avec ce gars depuis très, très longtemps, et quand nous avons fait l’enregistrement de [the new U.D.O. album] ‘Jeu terminé’, il m’a dit : ‘Cette voix est un miracle. Incroyable.’ Il m’a dit : ‘Tu es toujours au même niveau que [ACCEPT‘s] ‘Briseur’ [album], avec les voix hautes.’ Il a dit : ‘C’est irréel.’ Normalement, si vous vieillissez, vous perdez toutes ces parties hautes. Non. Il a dit : ‘C’est fou, absolument fou.’

« Je dois dire à quelqu’un : « Merci beaucoup ». [Laughs] »

« Jeu terminé » sortira le 22 octobre via Dossiers de l’AFM.

En juin, Dirkschneider Raconté Via Nocturna sur le prochain suivi du groupe pour 2018 « Aciérie » LP : « Ce sera un très bon TU FAIS album. C’est aussi la première fois que nous composons avec les deux nouveaux membres de TU FAIS, se référant au bassiste Carrelage Hudrap et guitariste Dee Dammers. « Très intéressant. Et il y a beaucoup de choses là-bas qui seront un peu surprenantes. Mais non, nous ne changeons pas de style, mais beaucoup de petites choses sont un peu différentes. Mais ce sera très intéressant . »

L’année dernière, TU FAIS collaboré avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes, sur un album intitulé « Nous sommes un », qui a été publié en juillet 2020 via Dossiers de l’AFM/Musique soul.

TU FAISla gamme actuelle de comprend Tu faisle fils et le batteur de Sven Dirkschneider, Hudrap et guitaristes Andrey Smirnov et Barrages.

Tu fais‘s DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG projet, dans lequel il est associé à un ancien collègue J’ACCEPTE membres Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a récemment sorti un nouveau single et une vidéo, « Chaque coeur brûle ».

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, « Où volent les anges », en septembre 2020. Un deuxième single, « Visage d’un étranger », suivi en avril. Le 27 août, les trois chansons sont sorties en tant que « Ascendant » CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.



