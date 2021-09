TU FAIS, le groupe dirigé par l’ancien J’ACCEPTE leader Udo Dirkschneider, sortira son nouvel album “Jeu terminé”, le 22 octobre via Dossiers de l’AFM. Le clip officiel du troisième single du disque, “Prophétie”, peut être vu ci-dessous.

Pas un pour l’embellissement. Dirkschneider frappe une note aigre sur “Jeu terminé”. Si l’humanité ne repense pas plusieurs aspects, cela peut avoir des conséquences fatales. Par exemple, “Des enfants et des armes” concerne l’augmentation des ventes d’armes à feu et le peu de réglementation dans l’industrie des armes aux États-Unis, ce qui entraîne également des taux plus élevés de violence armée chez les enfants ou les adolescents.

Liste des pistes :

01. Détecteur de peur



02. Envahisseurs sacrés



03. Prophétie



04. Regard vide



05. je vois rouge



06. Le métal ne meurt jamais



07. Enfants et armes à feu



08. Comme une bête



09. Je ne veux pas dire au revoir



dix. Ininterrompu



11. Réservoir de marche



12. Route du tonnerre



13. Étranger de minuit



14. Chercheur de vitesse



15. Contrôle du temps



16. Damnation du métal

En juin, Dirkschneider Raconté Via Nocturna sur le prochain suivi du groupe pour 2018 “Aciérie” LP : « Ce sera un très bon TU FAIS album. C’est aussi la première fois que nous composons avec les deux nouveaux membres de TU FAIS, se référant au bassiste Carrelage Hudrap et guitariste Dee Dammers. “Très intéressant. Et il y a beaucoup de choses là-bas qui seront un peu surprenantes. Mais non, nous ne changeons pas de style, mais beaucoup de petites choses sont un peu différentes. Mais ce sera très intéressant .”

L’année dernière, TU FAIS collaboré avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes, sur un album intitulé “Nous sommes un”, qui a été publié en juillet 2020 via Dossiers de l’AFM/Musique soul.

TU FAISla gamme actuelle de comprend Tu faisle fils et le batteur de Sven Dirkschneider, Hudrap et guitaristes Andrey Smirnov et Barrages.

Tu fais‘s DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG projet, dans lequel il est associé à un ancien collègue J’ACCEPTE membres Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a récemment sorti un nouveau single et une vidéo, “Chaque coeur brûle”.

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, “Où volent les anges”, en septembre 2020. Un deuxième single, “Visage d’un étranger”, suivi en avril. Le 27 août, les trois chansons sont sorties en tant que “Ascendant” CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.



