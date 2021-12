TU FAIS, le groupe de metal allemand dirigé par original J’ACCEPTE leader Udo Dirkschneider, a signé avec Registres d’incendie atomique.

Tu fais déclare : « En tant qu’artiste actif à l’échelle mondiale, il est très important pour moi de travailler avec nos partenaires respectifs d’une manière confiante et hautement professionnelle, car une grande partie de notre carrière dépend directement de leur travail. Mais une relation amicale et amusante au quotidien la coopération quotidienne est tout aussi importante. TU FAIS et DIRKSCHNEIDER groupes, j’ai toujours été attentif aux partenariats à long terme, qui n’ont vraiment pas pris la décision de changer à nouveau de label après près de 20 ans de coopération avec Dossiers de l’AFM facile pour moi. je tiens à remercier tout particulièrement Jochen Richert et son équipe encore une fois pour la coopération très confiante et personnelle au cours des deux dernières décennies ! Mais lorsque l’occasion s’est présentée de suivre une nouvelle voie avec la nouvelle Registres d’incendie atomique label et expérimenter de nouvelles inspirations, je l’ai tout de suite saisi et je ne lâche rien. L’opportunité de travailler avec une équipe expérimentée et performante au niveau national et international, composée d’amis et de compagnons de longue date, était trop tentante. L’équipe et le concept ainsi que Registres d’incendie atomique‘ l’installation professionnelle dans le monde entier m’a complètement convaincu et je regarde avec beaucoup d’optimisme et de bonheur vers l’avenir et une coopération avec Markus Wosgien, Markus Staiger et Florian Milz et leur équipe. »

Registres d’incendie atomique PDG Markus Wosgien dit : « J’avais neuf ans quand j’ai écouté pour la première fois une vraie chanson de métal, une version live de « Cœur de métal » et ça m’a tout de suite accroché. Ce jour-là, le heavy metal est devenu le centre de ma vie. J’ai commencé à dépenser tout mon argent de poche pour J’ACCEPTEavant de découvrir d’autres groupes. J’ACCEPTE étaient le groupe ultime et la définition du heavy metal — ça devait juste sonner comme ça. je travaillais avec TU FAIS à l’appui de leur ‘Maître-cuteur’ album pendant mon séjour à Dossiers de l’AFM, mais j’ai même eu la chance de coopérer avec J’ACCEPTE pendant quatre longs métrages après leurs retrouvailles en 2009. Pour accueillir Udo Dirkschneider à Registres d’incendie atomique est une sorte de distinction chevaleresque pour nous. C’est une icône et un ancien du métal qui a encore beaucoup à dire. Nous sommes heureux de sortir un album exceptionnel aux alentours de son 70e anniversaire et avons hâte de tous ces TU FAIS hits qui sont encore à venir. »

Dirkschneider, qui aura 70 ans le 6 avril 2022, prévoit de sortir un « album spécial » pour coïncider avec son anniversaire.

TU FAISle dernier album de , « Jeu terminé », est sorti en octobre via Dossiers de l’AFM.

L’année dernière, TU FAIS collaboré avec Das Musikkorps der Bundeswehr, la fanfare militaire des forces armées fédérales allemandes, sur un album intitulé « Nous sommes un », qui a été publié en juillet 2020 via Dossiers de l’AFM/Musique soul.

TU FAISla gamme actuelle de comprend Tu faisle fils et le batteur de Sven Dirkschneider, bassiste Carrelage Hudrap et guitaristes Andreï Smirnov et Dee Dammers.

Tu fais‘s DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG projet, dans lequel il est rejoint par un autre ancien J’ACCEPTE membres Pierre Baltes (basse) et Stefan Kaufmann (guitare), a récemment sorti un nouveau single et une vidéo, « Chaque coeur brûle ».

DIRKSCHNEIDER & L’ANCIEN GANG, qui est complété par Tu faisle fils de Sven Dirkschneider (tambours), Manuela Bibert (voix) et Mathias Dieth (guitare), a sorti son premier single, « Où volent les anges », en septembre 2020. Un deuxième single, « Visage d’un étranger », suivi en avril. En août, les trois chansons sont sorties en tant que « Ascendant » CD, un vinyle 12 pouces et un téléchargement.

De gauche à droite sur la photo ci-dessous (crédit photo : Thomas « Zwini » Zwirner): Florian Milz (PDG d’Atomic Fire Records), Udo Dirkschneider, Markus Wosgien (PDG d’Atomic Fire Records), Frank Süpfle (Agence ITM).

Crédit photo du groupe : Tim Tronckoe

