Udonis Haslem de Heat met en garde les frères Jokic contre les flammes: « Pourquoi diable achetez-vous des billets? »

Le Heat de Miami et les Nuggets de Denver s’affronteront lundi pour la première fois depuis que Nikola Jokic s’est mêlé à Markieff Morris.

Jokic a semblé donner un coup bas à Morris lors de leur affrontement du 8 novembre. Cela a déclenché une escarmouche sur le sol et a conduit les frères du MVP en titre de la NBA à avertir Morris et son frère jumeau, Marcus, sur les réseaux sociaux. Le tweet a finalement été supprimé.

Markieff Morris (8) des Miami Heat est tombé sur le terrain après avoir été touché par Nikola Jokic (15) des Denver Nuggets au Ball Arena le 8 novembre 2021 à Denver. (Jamie Schwaberow/.)

« Vous devriez laisser les choses telles qu’elles sont au lieu de menacer publiquement notre frère ! Votre frère a d’abord fait un sale jeu. Si vous voulez faire un pas de plus, assurez-vous que nous vous attendrons !! Jokic Brothers », le tweet initial à dit Marcus Morris.

Avec des informations sur la présence de Strahinja et Nemanja Jokic à la FTX Arena lundi, le vétéran de Heat Udonis Haslem a clairement indiqué que les frères Jokic n’avaient pas besoin d’être à Miami.

Nikola Jokic des Denver Nuggets célèbre le Trophée Maurice Podoloff du MVP avec ses frères avant un match contre les Phoenix Suns lors du match 3, deuxième manche des éliminatoires de la NBA 2021 le 11 juin 2021 au Ball Arena de Denver. (Garrett Ellwood/NBAE via .)

« Je n’ai rien à voir avec ça, mec. Nous allons jouer un match de basket », a déclaré Haslem, via le Miami Herald. « C’est fini. Je n’ai rien à voir avec ça. J’entends toujours parler des frères Jokic qui achètent des billets pour venir au match. Ils feraient mieux de rester en ligne et de ne pas venir là-bas et de créer des ennuis. Miami est mon ville. C’est ma ville.

Haslem a ajouté: « Pourquoi diable achetez-vous des billets? Pour venir faire quoi? C’est ma ville. Ne commencez rien, ce ne sera rien. Venez profiter du jeu et prenez votre [butts] domicile. Personne ne plaisante avec ton frère. On vient jouer au basket. »

Udonis Haslem du Miami Heat affronte les Boston Celtics lors de la seconde moitié d’un match préparatoire à la FTX Arena le 15 octobre 2021 à Miami. (Michael Reaves/.)

Markieff Morris n’a pas joué depuis l’incident. Jokic a également été blessé.

Il est possible qu’aucun des deux joueurs ne voie le parquet lundi soir.