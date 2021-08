Udonis Haslem devient éternel et les Clippers ajoutent Bledsoe

Nuit de mouvements en NBA. D’une part, les rénovations ; de l’autre, les transferts. Udonis Haslem, 41 ans, a signé un an de plus avec le Miami Heat. Les Los Angeles Clippers et Memphis Grizzlies, quant à eux, ont conclu un accord impliquant quatre joueurs. Selon le journaliste américain Adrian Wojnarowski (ESPN), Patrick Beverley, Rajon Rondo et Daniel Oturu viendront dans la franchise Tennessee en échange d’Eric Bledsoe, qui rejoindrait l’organisation de Los Angeles. Pour ces derniers, de même, c’est le deuxième mouvement de l’été. Fin juillet, avant le repêchage, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont envoyé Memphis chez l’électricien extérieur en échange de Jonas Valanciunas. Les Grizzlies, pour leur part, ont également fait venir Steven Adams et se sont levés dans le spectacle des jeunes talents. Été chargé qui pourrait être étendu aux protagonistes d’aujourd’hui. Selon Wojnarowski lui-même, l’intention de Memphis est de se débarrasser de certains des joueurs nouvellement acquis, Rondo étant le nom qui sonne le plus fort pour cela.

La raison est simple. Actuellement, la franchise compte déjà 16 contrats garantis pour la saison prochaine, parmi lesquels Santi Aldama, et ne souhaite pas augmenter la masse salariale. Economiquement, en ce sens, l’opération est intéressante pour les deux parties. Les Clippers, aux sorties, parviennent à abaisser 30 millions au sein de la taxe de luxe et obtiennent une dérogation de 8,3 millions à utiliser au cours de l’année suivante. Les Grizzlies, de leur côté, prolongent leur flexibilité salariale pour l’été 2022, dans laquelle Bledsoe a signé 19 millions, dont près de 4 sont garantis. Pour lui, cela signifie aussi retourner dans la franchise qui l’a choisi lors du repêchage. C’était en 2010 et, depuis, il a traversé les Phoenix Suns, les Milwaukee Bucks et les Pelicans, étant choisi à deux reprises dans les quintettes défensifs de la compétition. Pendant ce temps, la saison 2015-16 a été la plus productive, avec une moyenne de 20,4 points, 6,1 passes décisives et 4 rebonds. À son retour à Los Angeles, il devrait jouer un rôle important dans la rotation.

Memphis, pour ses intérêts, en a fini avec le vétéran et avec un membre de plus pour sa jeune distribution. Beverley, très appréciée des Clippers, pourrait apporter beaucoup d’expérience et d’intensité à une équipe qui, dirigée par JA Morant, se démarque par sa fraîcheur et son talent. Rondo aussi, à moins que son départ ne soit confirmé. Dans les deux cas, il est à noter, ils mettent fin au contrat à la fin de la prochaine campagne. Avec eux, Oturu, un centre de 21 ans, qui entamera sa deuxième année dans la meilleure ligue du monde. Lors de sa première année, il ne pouvait pas trop en montrer, avec seulement 5 minutes en moyenne sur la piste, mais dans l’actuelle Summer League, cela laissait un très bon sentiment. Sans aller plus loin, hier matin, toujours sous le maillot des Clippers, il a marqué 12 points et capté 8 rebonds face aux Utah Jazz.

Haslem, route de l’éternité

La signature d’Udonis Haslem n’est pas n’importe laquelle. Ni pour lui ni pour la franchise, qui est assurée à son grand capitaine. “Vous êtes un joueur, une ville, une équipe. Merci, VOUS, de diriger une fois de plus votre ville, votre organisation et votre équipe”, déclare Pat Riley, président de l’entité, dans un communiqué. Ce sera son dixième contrat avec l’organisation et, avec lui, il entamera sa 19e saison dans celle-ci, avec trois anneaux derrière lui. Dans le détail, le lien est pour un an de plus et 2,8 millions de dollars. Avec lui, il deviendra le cinquième joueur à terminer une carrière, âgé d’au moins 19 ans, dans une seule équipe. Il rejoindra Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Tim Duncan et John Stockton. Mais ce ne sera pas le seul registre dont vous pourrez faire partie. S’il jouait des minutes la saison prochaine, il serait le septième joueur le plus âgé de la NBA, avec seulement Nat Hickey, Kevin Willis, Robert Parish, Vince Carter, Dikembe Mutombo et Kareem Abdul-Jabbar en tête. La saison dernière, lors du seul match auquel il a participé, il a marqué quatre points et a été expulsé, laissant une image emblématique contre Dwight Howard. Au cours des cinq dernières saisons, il n’a joué que cinq matchs, mais son influence va au-delà. Et il continuera à le faire.