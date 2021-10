Udonis Haslem revient au Heat après la mort de son père

Udonis Haslem Il a raté les deux dernières semaines de camp d’entraînement après être resté avec sa famille en raison du décès de son père. Le joueur vétéran, l’âme des joueurs de Floride, a expliqué le difficile processus qu’il a traversé de cette façon :

« J’ai dû traverser le moment le plus compliqué de ma vie, le plus grand défi. Mon père est et sera toujours mon meilleur ami. Quand j’ai perdu ma mère il y a douze ans, je croyais que je l’aurais toujours. être dur. Allez-y sans lui, mais je suis prêt. «