UE5 taquine l’expérience Matrix avec un possible CGI Keanu Reeves

Aujourd’hui, Unreal Engine a publié une bande-annonce extrêmement courte pour sa propre « démo cinématographique et technologique en temps réel repoussant les limites », The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience. Le teaser mettait en vedette un Keanu Reeves existentiel regardant la caméra et posant une vraie question: « Comment savons-nous ce qui est réel? » Cela a incité de nombreuses personnes à se demander si l’homme lui-même, comme on l’aperçoit dans la bande-annonce, est réel ou simplement un fac-similé numérique incroyablement impressionnant.

« Préparez-vous pour un aperçu de l’avenir de la narration et du divertissement interactifs avec UE5 », vante le langage sur la page promotionnelle du site Web Unreal pour The Matrix Awakens. Bien qu’aucune information détaillée n’ait été donnée sur ce qu’implique l’expérience Unreal Matrix, le site Web propose des liens de pré-téléchargement gratuits vers les versions PlayStation 5 et Xbox Series S|X, ainsi qu’un compte à rebours pour les Game Awards ce jeudi, où il promet que « l’expérience sera révélée ».

Étant donné que le bref aperçu de Keanu Reeves était la seule information tangible du teaser d’Unreal Engine, et comme il a l’air si réel tout en remettant en question la nature même de la réalité, un débat a naturellement émergé sur Twitter pour savoir si le Keanu Reeves montré dans la bande-annonce est l’article authentique ou juste un rendu CGI impressionnant de « The One » via l’Unreal Engine 5.

Ceux qui n’étaient pas bloqués par la question philosophique de « qu’est-ce qui est réel » ont commencé à publier s’ils étaient sur #TeamReal ou #TeamCGI, TeamReal étant en minorité. Les gens représentant #TeamReal se sont tournés vers Twitter et ont plaisanté en disant que la variante de Keanu Reeves ne pouvait pas être la star de cinéma d’action fringante car il s’agissait clairement de Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077. Certains détracteurs acérés sont allés jusqu’à dire que le développeur CD Projekt souhaite sa version numérique. de Keanu Reeves était aussi bon que le rendu supposé de l’Unreal Engine 5. Un joueur méprisé n’oublie jamais.

Je me demande trop souvent si la créature immortelle connue sous le nom de Keanu Reeves est réelle ou s’il s’agit d’une simulation dans un rêve dont je ne veux jamais me réveiller. De son comportement de chiot, de sa vision saine de la vie, de son jeu d’acteur en bois sympathique et de sa barbe à couper le souffle et de ses cheveux longs, Keanu Reeves est trop bon pour ce monde. Mais en regardant le clip, je devrais me ranger du côté de #TeamCGI.

Bien que le clip n’ait pas l’effet de vallée étrange commun dans les vitrines CGI où les personnages sont montrés mimant plus qu’un être humain normal, les détails poreux sur les joues et les paupières de Keanu, ainsi que la façon dont l’éclairage de la pièce se reflète sur lui, a une qualité de jeu vidéo CGI. Une qualité qui semble progressivement meilleure que les personnes réelles.

La question de savoir si Keanu est réel ou CGI, ou si la collaboration entre Unreal et les forces créatives derrière le prochain film The Matrix Resurrections peut également conduire à un nouveau jeu Matrix à part entière, devra attendre au moins jusqu’à la vitrine d’Unreal Engine 5. aux Game Awards. Qu’il soit réel ou CGI, je pense que nous pouvons tous convenir que toute version de Keanu Reeves est à couper le souffle.