UEFA Champions League – Chelsea va-t-il gagner ? – Vital Football

Chelsea participera à sa troisième finale de Ligue des champions en 15 ans et sa première depuis sa victoire en 2012. Les Bleus affronteront les champions de Premier League, Manchester City, qui fera leur première apparition en finale de l’UCL. Malgré cela, City est le favori pour soulever le trophée de club le plus prestigieux d’Europe.

Malgré les récentes victoires de Chelsea, Manchester City est le favori pour ce match avec des chances d’environ pair. Étant donné que Chelsea est à deux contre deux contre Manchester City sous Tuchel, si vous êtes un fan de Chelsea, vous voudrez peut-être parier pour votre équipe de football avec une cote d’environ 4/1.

La route de Chelsea vers la finale

Le club londonien a commencé le parcours de la Ligue des champions cette saison avec la légende du club, Frank Lampard, à la barre. L’ancien international anglais a fait du bon travail pour naviguer dans un groupe potentiellement délicat avec une victoire 4-0 à l’extérieur sur Séville, alors détenteur de la Ligue Europa, le point culminant de la phase de groupes.

Après avoir dominé le groupe, Chelsea a eu la malchance de tirer sans doute la deuxième équipe la plus difficile de l’Atletico Madrid. À ce stade, Lampard avait été remplacé par l’ancien patron du PSG, Thomas Tuchel, qui a supervisé une victoire professionnelle 3-0 au total. L’Atleti remporterait son championnat national devant le Real Madrid et Barcelone.

Chelsea a ensuite affronté des outsiders de rang, Porto, qui avait mis KO la Juventus de Cristiano Ronaldo. Les Bleus se sont à nouveau sentis à l’aise tout au long de la rencontre et sont passés au tour suivant où ils rencontreraient le Real Madrid. Los Blancos s’est battu, mais Chelsea a de nouveau été la meilleure équipe sur deux matches et a progressé à juste titre après une victoire 3-1 au total.

La route de Manchester City vers la finale

L’équipe de Pep Guardiola a fait le travail léger d’un groupe plutôt faible. Man City a remporté cinq des six matchs et n’a concédé qu’un seul but alors qu’ils se qualifiaient pour les huitièmes de finale devant Porto. Le Borussia Mönchengladbach n’était pas à la hauteur de City en huitièmes de finale. Les buts de Silva, Jesus, De Bruyne et Gundogan ont donné à Man City une victoire globale de 4-0 sur l’équipe allemande.

Un autre club allemand a suivi en quart de finale, cette fois le Borussia Dortmund, beaucoup plus têtu. Avant la deuxième mi-temps du match retour, Dortmund était en avance sur les buts à l’extérieur, mais les buts de Mahrez et Foden ont mis fin à leurs espoirs de surprise.

Manchester City a rencontré l’un des favoris d’avant le tournoi, le PSG, en demi-finale. Les Parisiens ont pris l’avantage grâce à Marquinhos mais leur égalité s’est rapidement dénouée en seconde période lorsqu’ils ont encaissé deux buts et écopé d’un carton rouge dans une période désastreuse de 15 minutes. Un autre carton rouge a suivi au match retour alors que City tournait la vis et décrochait une victoire globale de 4-1.

Comment ces côtés correspondent-ils ?

Chelsea et Manchester City se sont affrontés à trois reprises cette saison. La première rencontre a été une victoire confortable pour City à Stamford Bridge avec une consolation tardive de Hudson-Odoi dans une défaite 3-1 pour les Blues. Lors de leur deuxième rencontre, Chelsea a gagné 1-0 en demi-finale de la FA Cup avec Tuchel désormais aux commandes. Enfin, un vainqueur tardif d’Alonso a donné à Chelsea une victoire cruciale en championnat avec cette fin de match 2-1.

Nouvelles de l’équipe et alignements

Mendy et Kanté doutent de ce match pour Chelsea, mais les deux devraient être disponibles. C’est incontestablement une énorme nouvelle compte tenu de la première saison stellaire de Mendy dans les buts et de l’impact transformateur de Kanté au milieu de terrain lors de la demi-finale.

Les Bleus devraient commencer avec un dos trois comme c’est devenu la coutume sous Tuchel. Le vétéran Thiago Silva espère enfin mettre la main sur l’insaisissable trophée de la Ligue des champions alors qu’il s’alignera aux côtés de Rudiger et peut-être de James. Azpilicueta pourrait continuer dans son rôle d’ailier plus avancé avec Chilwell sur le flanc opposé et un duo de milieu de terrain composé de Jorginho et Kanté. Les trois premiers comprendront probablement Mount, Werner et l’un de Pulisic, Ziyech ou Havertz.

Manchester City arrive en finale avec un effectif complet à sa disposition. Ederson commencera naturellement dans le but avec un partenariat de défenseur central de Dias et Stones très probablement. Deux de Walker, Cancelo et Zinchenko occuperont les places d’arrière dans les quatre derniers. Le milieu de terrain mettra probablement en vedette Rodri dans un rôle de maintien avec Bernardo Silva et Gundogan de chaque côté. Un front trois fluide de Foden, De Bruyne et Mahrez est attendu bien que Sterling, Jesus et Aguero soient des options de banc notables.

Image de : www.unsplash.com