UEFA Euro 2020: Consultez le calendrier complet de l’Euro 2021, les lieux et les horaires des matchs dans IST

Euro 2020 – Le Stadio Olimpico de Rome se prépare pour le match d’ouverture – Stadio Olimpico, Rome, Italie. (image .)

L’UEFA Euro 2020 démarre avec un an de retard en raison de la pandémie de Covid-19, mais pour les fans de football en Europe, ainsi que dans le monde entier, il vaut “mieux vaut tard que jamais”.

En ce qui concerne l’heure standard indienne (IST), l’Euro 2021 (en termes d’année réelle où le tournoi est joué) débute le 12 juin à 00h30 et se termine exactement un mois plus tard le 12 juillet lorsque le ” Grand Finale » se jouera au stade de Wembley à Londres.

Lieu de l’UEFA Euro 2020 / Villes hôtes de l’UEFA Euro 2020 :

Johan Cruijff Arena : Amsterdam, Pays-BasStadium La Cartuja Sevilla : Séville, EspagneHampden Park : Glasgow, ÉcosseStade de Wembley : Londres, AngleterreStade olympique de Bakou : Bakou, AzerbaïdjanStade de Saint-Pétersbourg : Saint-Pétersbourg, RussieOlimpico à Rome : Rome, ItalieFootball Arena Munich : Munich, AllemagneParken Stadium : Copenhague, DanemarkNational Arena Bucarest : Bucarest, RoumaniePuskas Arena : Budapest, Hongrie

Voici le programme complet des matchs de l’Euro 2020 en IST :

Calendrier de la phase de groupes de l’UEFA Euro 2020 :

12 juin, samedi

Groupe A: Turquie vs Italie (12h30 IST, Rome)

Groupe A: Pays de Galles vs Suisse (18h30 IST, Bakou)

Groupe B : Danemark vs Finlande (21h30 IST, Copenhague)

13 juin, dimanche

Groupe B : Belgique vs Russie (12h30 IST, Saint-Pétersbourg)

Groupe D : Angleterre vs Croatie (18h30 IST, Londres)

Groupe C : Autriche vs Macédoine du Nord (21h30 IST, Bucarest)

14 juin, lundi

Groupe C : Pays-Bas vs Ukraine (12h30 IST, Amsterdam)

Groupe D : Écosse vs République tchèque (18h30 IST, Glasgow)

Groupe E : Pologne vs Slovaquie (21h30 IST, Saint-Pétersbourg)

15 juin, mardi

Groupe E : Espagne vs Suède (12h30 IST, Séville)

Groupe F : Hongrie vs Portugal (21h30 IST, Budapest)

16 juin, mercredi

Groupe F : France vs Allemagne (12h30 IST, Munich)

Groupe B : Finlande vs Russie (18h30 IST, Saint-Pétersbourg)

Groupe A: Turquie vs Pays de Galles (21h30 IST, Bakou)

17 juin, jeudi

Groupe A: Italie vs Suisse (12h30 IST, Rome)

Groupe C : Ukraine vs Macédoine du Nord (18h30 IST, Bucarest)

Groupe B : Danemark vs Belgique (21h30 IST, Copenhague)

18 juin, vendredi

Groupe C : Pays-Bas vs Autriche (12h30 IST, Amsterdam)

Groupe E : Suède vs Slovaquie (18h30 IST, Saint-Pétersbourg)

Groupe D : Croatie vs République tchèque (21h30 IST, Glasgow)

19 juin, samedi

Groupe D : Angleterre vs Ecosse (12h30 IST, Londres)

Groupe F : Hongrie vs France (6h30 IST, Budapest)

Groupe F : Portugal vs Allemagne (9h30 IST, Munich)

20 juin, dimanche

Groupe E : Espagne vs Pologne (12h30 IST, Séville)

Groupe A: Italie vs Pays de Galles (21h30 IST, Rome)

Groupe A: Suisse vs Turquie (21h30 IST, Bakou)

21 juin, lundi

Groupe C : Macédoine du Nord vs Pays-Bas (21h30 IST, Amsterdam)

Groupe C : Ukraine vs Autriche (21h30 IST, Bucarest)

22 juin, mardi

Groupe B : Russie vs Danemark (12h30 IST, Copenhague)

Groupe B : Finlande vs Belgique (12h30 IST, Saint-Pétersbourg)

23 juin, mercredi

Groupe D : République tchèque vs Angleterre (12h30 IST, Londres)

Groupe D : Croatie vs Ecosse (12h30 IST, Glasgow)

Groupe E : Slovaquie vs Espagne (21h30 IST, Séville)

Groupe E : Suède vs Pologne (21h30 IST, Saint-Pétersbourg)

24 juin, jeudi

Groupe F : Allemagne vs Hongrie (12h30 IST, Munich)

Groupe F : Portugal v France (12h30 IST, Budapest)

Calendrier des huitièmes de finale de l’UEFA Euro 2020 :

26 juin, samedi

2A vs 2B (21h30 IST, Amsterdam)

27 juin, dimanche

1A vs 2C (00h30 IST, Londres)

1C vs 3D/E/F (21h30 IST, Budapest)

28 juin, lundi

1B vs 3A/D/E/F (12h30 IST, Séville)

2D vs 2E (21h30 IST, Copenhague)

29 juin, mardi

1F vs 3A/B/C (12h30 IST, Bucarest)

1J vs 2F (21h30 IST, Londres)

30 juin, mercredi

1E vs 3A/B/C/D (00h30 IST, Glasgow)

Calendrier des quarts de finale de l’UEFA Euro 2020 :

2 juillet, vendredi

QF1 : Vainqueur 6 contre Vainqueur 5 (21h30 IST, Saint-Pétersbourg)

3 juillet, samedi

QF2 : Vainqueur 4 contre Vainqueur 2 (12h30 IST, Munich)

QF3 : Gagnant 3 vs Gagnant 1 (21h30 IST, Bakou)

4 juillet, dimanche

QF4 : Vainqueur 8 contre Vainqueur 7 (00h30 IST, Rome)

Calendrier des demi-finales de l’UEFA Euro 2020 :

7 juillet mercredi

SF1 : Vainqueur QF2 vs Vainqueur QF1 (12h30 IST, Londres)

8 juillet, jeudi

SF2 : Vainqueur QF4 vs Vainqueur QF3 (12h30 IST, Londres)

Calendrier de la finale de l’UEFA Euro 2020 :

12 juillet, lundi

Vainqueur SF1 vs Vainqueur SF2 (12h30 IST, Londres)

