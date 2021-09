UEFA Youth League: Juvenil Une défense ouverte avec un tirage déchirant à l’Inter

Une grande soirée pour le Real Madrid en Ligue des champions a été précédée d’une grande soirée pour les moins de 19 ans en Youth League. Après avoir remporté le titre en 2020, une équipe bien changée a enregistré son premier X de la campagne.

Le manager Hernán Perez a réussi à faire sortir quatre “vétérans” de l’équipe vainqueur du championnat, cependant, Peter Gonzalez et Israel Salazar étaient les seuls représentants lors du match d’ouverture. Bruno Iglesias était le capitaine d’une équipe contenant des talents très appréciés tels que l’arrière Rafael Obrador, Edjar Pujol et David Gonzalez.

Il y avait beaucoup de nerfs pour commencer le match, les deux équipes enregistrant de nombreuses passes et fautes égarées. Finalement, le Real a commencé à prendre un avantage offensif grâce à Peter et Aranda. Les premières vraies occasions du Castilla sont arrivées vers la demi-heure, le capitaine Bruno Iglesias était au centre de quelques passes rapides dans la mi-temps de l’Inter et s’est échappé de ses marqueurs en haut de la surface. Initialement jockey pour tirer, Bruno a remis le ballon à un Aranda libre qui a frappé le poteau.

Une autre belle occasion s’est présentée quelques minutes plus tard, Rafael Obrador passant devant son homologue et s’arrêtant, ce qui semblait une finition facile pour David Gonzalez, mais le milieu de terrain a décoché son tir au-dessus de la barre laissant les scores au niveau à la mi-temps.

Les choses ont continué dans la même veine en seconde période. Moins de deux minutes après le coup d’envoi, David Gonzalez a raté une autre occasion en or de mettre Madrid en tête, ratant un tir d’Aranda dévié. L’Inter a commencé à entrer dans le match de plus en plus de visiteurs, manquant même un filet ouvert. Un but est finalement venu grâce à Peter qui a initialement placé Raul Jimenez à l’intérieur de la surface, puis a converti le rebond éventuel dans un certain style.

L’impasse levée, Real partit à la chasse une seconde. Aranda s’en est approché avec un coup franc ainsi que Carboni pour l’Inter. Entrant dans les arrêts de jeu, l’Inter n’avait pas encore eu de chance. D’un corner, Nunziatini est sorti du centre de la surface et a égalisé de la tête à deux minutes de la fin.

C’est un crève-cœur d’un résultat compte tenu de la performance et met Juvenil A sur le dos compte tenu de la grande victoire de Shaktar plus tôt dans la journée

Le shérif est le prochain joueur des moins de 19 ans, un défi intéressant étant donné que l’équipe moldave est nouvelle dans le football européen. Espérons qu’une victoire qui remonte le moral sera sur les cartes