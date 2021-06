UFC 263 : Adesanya alerte Vettori : “J’ai hâte de le tabasser”

in

UFC 263 Grand match pour le titre des poids moyens à l’UFC 263 ce week-end.

Israël Adesanya revient au poids moyen après avoir été frappé par Jan Bachowicz dans sa tentative de gouverner une deuxième catégorie. Le Polonais a appris au Nigérian que prendre du poids nécessite un processus et l’a fait payer pour cela.

UFC 263 amène ce week-end un duel dont le premier volet était très serré. Marvin Vettori a perdu son premier match contre Adesanya, par décision partagée en 2018. La revanche arrive au bon moment pour l’Italien, contre un champion qui vient de perdre son invaincu et celui qui s’est déjà levé à l’époque. De plus, ‘The Italian Dream’ vient de remporter une séquence de cinq victoires consécutives.

Bien sûr, ces derniers jours, les choses se sont emballées. Le champion s’est moqué par rapport sur les réseaux sociaux à son rival avec Quasimodo de ‘Le Bossu de Notre-Dame’ et avec Sloth, le personnage de ‘The Goonies’.

Je viens de raccrocher avec mon vieux. pic.twitter.com/DM02IDHwGC ? Israël Adesanya (@stylebender) 4 juin 2021

# UFC263

J’ai été silencieux en ligne.

Mais sache juste… je suis un troll. pic.twitter.com/O70rUtI8AW ? Israël Adesanya (@stylebender) 29 mai 2021

Même si ‘The Last Stylebender’ essaie de se moquer de Vettori, ce qui le blesse, c’est qu’il dit qu’il a gagné le premier combat. “Je ne peux pas pour la vie de moi comprendre comment lui et comment un juge peut dire que le combat était le sien et qu’il a gagné deux rounds.”a-t-il déclaré dans une vidéo de l’UFC. “Les juges vont être éliminés de l’équation cette fois, je le garantis à 100%”a ajouté le Nigérian.

Le roi des poids moyens a également déclaré: “Il est littéralement délirant, s’accroche à cette défaite contre moi plutôt qu’aux meilleures victoires de sa carrière, donc je veux lui enlever ça et m’assurer qu’il n’y a aucun doute quand je le retire cette fois. J’ai hâte de battre ce gars, vraiment “.

“Angry Marvin” était plus prudent et pariait de ne pas être obsédé par le KO et de travailler à chaque tour, comme il en a l’habitude. S’adressant à ESPN, il a expliqué: “Adesanya est solide. C’est un bon combattant, il sort de positions compromises. S’il n’y a pas d’autre moyen, je veux gagner chaque manche.. Je ne peux laisser aucune agression être égale. “