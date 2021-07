UFC 263 : TV, programme, carte et comment regarder Adesanya – Vettori 2

Troisième UFC PPV avec public après la pandémie. Cette fois, l’Arizona accueillera une émission présentée avec deux titres en lice.

Calendrier : à quelle heure commence l’UFC 263 : Adesanya vs Vettori 2 ?

C’est le jour des revanches en Arizona. Israel Adesanya a déjà battu Marvin Vettori en 2018 et en décembre 2020, Deiveson Figueiredo et Marlon Moreno ont fait un nul qui a fait tomber tout le monde amoureux. Avec ces deux stars, l’excitation des fans est compréhensible. L’UFC 263 se jouera au Gila River Arena de Glendale (Arizona) à partir de 15h00. Le deuxième tour des préliminaires débutera à 17h00 et la carte principale débutera à 19h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 00/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.le Chili: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures.La Colombie: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.Argentine: 19: 00/21: 00/23: 00 heures.Pérou: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 263 : Israel Adesanya vs Marvin Vettori 2 ?

Le UFC 263 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire: PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires: UFC Fight Pass (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 263 en direct : Adesanya vs Vettori ?

Dans AS, vous pouvez également suivre l’UFC 263 en direct, qui mettra en vedette Israel Adesanya contre Marvin Vettori 2 pour le championnat des poids moyens et Deiveson Figueiredo contre Brandon Moreno pour le championnat des poids de Moscou.à. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 263 : Adesanya contre Vettori 2 et Figueiredo contre Moreno 2

Carte principale de l’UFC 263 Israel Adesanya contre Marvin Vettori : Championnat des poids moyens de l’UFC.Deiveson Figueiredo contre Marlon Moreno : Championnat UFC des poids mouches.Léon Edwards contre Nate Diaz : poids welter.Demian Maia contre Belal Muhammad : poids welter.Paul Craig contre Jamahal Hill : poids lourd léger.Carte préliminaire de l’UFC 263 Drew Dober contre Brad Riddell : poids léger.Eryk Anders contre Darren Stewart : poids lourd léger.Lauren Murphy contre Joanne Calderwood : poids mouche.Movsar Evloev contre Hakeem Dawodu : Poids plume.UFC 263 Pannie Kianzad vs Alexis Davis première carte des préliminaires: poids coq.Matt Frevola contre Terrance McKinney : poids léger.Chase Hooper contre Steven Peterson : Poids plume.Tarifs Ziam vs Luigi Vendramini : poids léger.Carlos Felipe contre Jake Collier : Poids lourd.