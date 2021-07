UFC 264 : Floyd Mayweather Jr. parie contre Conor McGregor et augmente sa fortune

Les démocrates de la commission des crédits de la Chambre ont voté pour le feu vert du financement fédéral des avortements aux niveaux national et international. Le paquet de crédits de 253,8 milliards de dollars pour les ministères de la Santé et des Services sociaux, du Travail et de l’Éducation augmente les dépenses fédérales pour […] More