UFC 265 : Cyril Gane domine Derrick Lewis pour devenir champion par intérim des poids lourds

L’histoire de conte de fées ne devait pas être pour Derrick Lewis dans sa ville natale de Houston alors que Cyril Gane a remporté le titre intérimaire des poids lourds UFC à l’UFC 265.

Tout le pay-per-view avait été construit autour de The Black Beast mettant la main sur le titre devant ses fans adorateurs, mais ils ont dû le regarder subir une perte de TKO contre le dominant Gane au troisième tour à la place.

Cyril Gane a une main sur le trône des poids lourds à l’UFC

La fin est arrivée lorsque Gane a placé Lewis contre la cage et lui a donné des coups de pied dans la jambe et le corps avant de déclencher une combinaison de coups de poing qui a clairement blessé le héros de la ville natale. Lewis a couvert, mais il a réussi à riposter et à poser une bonne main droite qui a renvoyé Gane en arrière.

Mais avec les prochains jabs et lignes droites de Gane, Lewis a été renvoyé dans la cage et sur ses pieds. Tout ce qu’il pouvait faire était de se couvrir pendant que Gane faisait pleuvoir des tirs sur lui jusqu’à ce que l’arbitre intervienne.

“Il m’a touché peut-être une fois, deux fois”, a déclaré Gane lors de la conférence de presse d’après-combat. “Je pense que c’était une classe de maître.”

Gane a décroché 82 frappes de plus que Lewis pour une domination totale

Le Français n’a pas tort. Gane a devancé Lewis 98-16 lors de frappes importantes et 112-16 au total. C’est un taux de connexion insensé de 80% pour ses frappes importantes. La différence de 82 frappes dans les frappes importantes est la plus élevée jamais enregistrée dans un combat pour le titre des poids lourds de l’UFC.

“Je pense que je suis l’un des meilleurs au monde maintenant”, a déclaré Gane. « Je pense que cela veut dire quelque chose. je ne veux pas dire [I’m the best] car le champion reste Francis Ngannou.

En parlant du champion des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou a tweeté après le combat pour faire savoir à Gane qui est le vrai champion et qu’ils se dirigent vers un combat.

« Performance impressionnante de Gane ! Il est maintenant un prétendant légitime. A bientôt mon garçon. Quand vous savez que vous savez », a tweeté Ngannou.

Performance impressionnante de Gane !

Il est maintenant un prétendant légitime.

A bientôt mon garçon. Quand tu sais tu sais. #ufc265 – Francis Ngannou (@francis_ngannou) 8 août 2021

Ngannou a remporté le titre des poids lourds de l’UFC plus tôt cette année après avoir battu Stipe Miocic. Il n’était pas prêt à se battre en août et White voulait que Lewis obtienne son coup à Houston, alors le combat pour le titre intérimaire a été fait.

Ngannou a déclaré récemment qu’il pouvait se battre avant la fin de cette année.

“[WWE Chairman] Vincent [McMahon] n’aurait pas pu écrire un meilleur scénario que celui-ci », a déclaré le président de l’UFC, Dana White, lors de la conférence de presse d’après-combat. “C’est beau. Lui et Francis est un combat de poids lourds.

Derrick Lewis n’avait pas de réponses pour Cyril Gane

“C’est un gros poids lourd puissant et méchant qui se déplace comme un poids moyen”, a déclaré White à propos de Gane. «Il l’a complètement fermé, mis en place une clinique, avait l’air bien de le faire. Ça a l’air facile contre un gars qui peut éteindre les lumières d’un seul coup.

Il est indéniable que Gane est une proposition terrifiante pour quiconque. Le Frechman de six pieds quatre pouces a 31 ans et un 10-0 en MMA. Incroyablement, il ne s’entraîne au MMA que depuis trois ans.