UFC 265 : Johny Muñoz Jr. à Jamey Simmons avec un fusil de chasse au deuxième tour

08/07/2021 à 19:36 CEST Ronald Gonçalves Après les tournois continentaux, et pendant que les tournées de pré-saison se poursuivent, les Chelsea et le Villarréal sera la vedette du litige de la première compétition officielle de la campagne 2021/2022, réunis ainsi à l’occasion de la Supercoupe d’Europe au domicile de l’équipe bleue: le pont de Stamford. […] More