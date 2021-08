UFC 265 : Rafael Fiziev remporte quatre victoires d’affilée avec une nette victoire contre Bobby Green

in

Un adversaire du top 15 pourrait être le prochain pour Rafael Fiziev.

Dans le combat qui a clôturé les préliminaires de la UFC 265, le poids léger d’origine kirghize a remporté quatre victoires consécutives grâce à une décision unanime contre Bobby vert ce sera sûrement dans le but de remporter la distinction de Fight of the Night.

Bien que la prédisposition aux échanges soit mutuelle, Fiziev a obtenu un score plus élevé en étant plus efficace pour se connecter et également en évitant l’offensive offerte par le vétéran de 35 ans.

Grâce à la décision sur les tableaux de bord des juges, Fiziev améliore son record avec une promotion à 4 – 1.

Le joueur de 28 ans sortait KO de l’ancien concurrent poids plume, Renato moicano.

Green, qui est récemment utilisé par les entremetteurs pour catapulter des combattants émergents, subit sa deuxième défaite consécutive, laissant son record promotionnel à 8 – 7 – 1.

