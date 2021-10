UFC 267: horaire, TV, panneau d’affichage et où voir le Blachowicz – Teixeira en direct aujourd’hui

L’UFC revient à Abu Dhabi (le dernier spectacle était Poirier vs McGregor 3) et il le fait comme toujours avec des heures spéciales et beaucoup d’excitation anticipée.

Calendrier : À quelle heure commence le match entre Jan Blachowicz et Glover Teixeira à l’UFC 267 ?

L’UFC ne lésine pas sur Abu Dhabi et cette fois ça n’allait pas être moins. Il y aura deux titres en lice (Jan Blachowicz contre Glover Teixeira et Petr Yan contre Cory Sandhagen) et des noms très intéressants en retour comme Hooker ou Chimaev, qui revient après une retraite en raison des conséquences du coronavirus. L’UFC 267 aura lieu ce samedi 30 octobre à l’Etihad Arena sur l’île de Yas à Abu Dhabi à partir de 18h30 (heure locale). La carte principale débutera à 22h00 (heure locale).

Espagne: 16: 30/20: 00 heures.États Unis: 10 : 30/14 : 00 heures (HAE) / 07 : 30/11 : 00 heures (PDT).Mexique: 09: 30/13: 00 heures.Le Chili: 11h30/15h00.La Colombie: 09: 30/13: 00 heures.Argentine: 11h30/15h00.Pérou: 09: 30/13: 00 heures.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 267 : Blachowicz vs Teixeira et Yan vs Sandhagen ?

Les UFC 267 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire : PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).

Carte UFC 267 : Blachowicz contre Teixeira et Yan contre Sandhagen

Carte principale de l’UFC 267 Jan Blachowicz contre Glover Teixeira: Championnat des poids mi-lourds.Petr Yan contre Cory Sandhagen : Championnat intérimaire des poids coq.Islam Makhachev contre Dan Hooker : poids léger.Alexander Volkov contre Marcin Tybura : Poids lourd.Li Jingliang contre Khamzat Chimaev : poids welter.Magomed Ankalaev contre Volkan Oezdemir : poids lourd léger.Carte préliminaire UFC 267 Amanda Ribas contre Virna Jandiroba : poids de paille.Ricardo Ramos contre Zubaira Tukhugov : Poids plume.Albert Duraev contre Roman Kopylov : poids moyen.Elizeu Dos Santos contre Benoit Saint Denis : poids welter.Shamil Gamzatov contre Michal Oleksiejczuk : poids lourd léger.Makwan Amirkhani contre Lerone Murphy : Poids plume.Hu Yaozong contre André Petroski : poids moyen.Tagir Oulanbekov contre Allan Nascimento : poids mouche.